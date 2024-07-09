Eurostat: Περίπου 4,3 εκατ. Ουκρανοί στην ΕΕ σε καθεστώς προσωρινής προστασίας

Περίπου 4,3 εκατομμύρια Ουκρανοί ζουν υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας σε κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2024, περίπου 4,3 εκατομμύρια πολίτες εκτός ΕΕ που διέφυγαν από την Ουκρανία λόγω πολέμου είχαν καθεστώς προσωρινής προστασίας στην ΕΕ, ανέφερε η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Η Γερμανία φιλοξενεί τους περισσότερους δικαιούχους, με «1.332.515 άτομα ή το 31,3% του συνόλου στην ΕΕ».

Ακολουθεί η Πολωνία με «953.255 ανθρώπους ή το 22,4%» και μετά η Τσεχία με «356.405 άτομα ή 8,4%».

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις Ουκρανών σημειώθηκαν στη Γερμανία, όπου καταγράφηκαν 14.250 νέοι δικαιούχοι, στη Τσεχία 11.000 νέοι δικαιούχοι και στη Ρουμανία 3.715 νέοι δικαιούχοι.

Η Τσεχία είχε τον υψηλότερο αριθμό δικαιούχων ανά 1.000 άτομα, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Ουκρανοί υπήκοοι αποτελούσαν πάνω από το «98% των δικαιούχων», με τις ενήλικες γυναίκες να είναι σχεδόν το ήμισυ αυτών 45,6%, τα παιδιά να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο με 32,5% και τους ενήλικες άνδρες το 21,9%.

Αυτοί οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την απόδοση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας βάσει της εκτελεστικής απόφασης 2022/382 του Συμβουλίου, η οποία θεσπίστηκε στις 4 Μαρτίου 2022, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που προκάλεσε μαζική έξοδο πολιτών από την Ουκρανία.

Στις 25 Ιουνίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να παρατείνει το καθεστώς προσωρινής προστασίας αυτών των ατόμων από τις 4 Μαρτίου 2025 έως τις 4 Μαρτίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

