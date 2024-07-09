Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις τόσο στην Αριστερά όσο και στον κεντρώο συνασπισμό του Εμανουέλ Μακρόν με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης την ώρα που η πολιτική αβεβαιότητα εντείνεται και ο σχηματισμός κυβέρνησης παραμένει άλυτος γρίφος.

Η συμμαχία της αριστεράς, που ήρθε πρώτη σε αριθμό εδρών στις βουλευτικές εκλογές στην Γαλλία, διεκδικεί το δικαίωμα να εφαρμόσει το ριζοσπαστικό της πρόγραμμα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την ad hoc δημιουργία κοινοβουλευτικών συμμαχιών και περιμένει την ανάδειξη ενός προσώπου που θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης.

Εντατικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη την ώρα που το στρατόπεδο του προέδρου Μακρόν δεν έχει τελείως αποκλείσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μαζί με την ρεπουμπλικανική δεξιά.

Γρίφος η απόφαση του Μακρόν

Ο ίδιος ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που δεν έχει μιλήσει μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον.

Η απροσδόκητη τροπή της ψηφοφορίας της περασμένης Κυριακής έφερε στην πρώτη θέση το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, μία ετερόκλιτη συμμαχία της ριζοσπαστικής αριστεράς, των κομμουνιστών, των σοσιαλιστών και των οικολόγων. Αυτοί που μέχρι χθες καυγάδιζαν καθημερινά, πρέπει τώρα να συμφωνήσουν, με την εξεύρεση συναίνεσης επί μίας προσωπικότητας που θα μπορεί να ενσαρκώσει το πρόγραμμά τους. Το όνομα μπορεί να βγει από το καπέλο μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή τις αρχές της άλλης.

Σήμερα, κάνοντας την είσοδό τους στην Εθνοσυνέλευση οι βουλευτές της αριστεράς έμοιαζαν να αποκλείουν τη διεύρυνση της πολιτικής τους βάσης προς την κεντροδεξιά, αν και δεν διαθέτουν παρά 190 έδρες και βρίσκονται πολύ μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία των 289.

«Δεν πιστεύω ότι είμαστε σήμερα σε κατάσταση που μπορούμε να έχουμε σήμερα έναν μεγαλύτερο από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο συνασπισμό στην κυβέρνηση », δήλωσε στο δίκτυο TF1 ο οικολόγος γερουσιαστής Γιανίκ Ζαντό που πιστεύει ότι «οι συνασπισμοί θα χτισθούν στην Εθνοσυνέλευση».

Όσο για τον συντονιστή της Ανυπότακτης Γαλλίας Μανουέλ Μπομπάρ, προειδοποίησε ότι η αριστερά θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της και ότι «κάθε μία ομάδα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, δηλαδή είτε να υπερψηφίσει τις προτάσεις μας, είτε να μας ανατρέψει».

Η συμμαχία θέλει να ανατρέψει πολλές από τις βασικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μακρόν, αρχής γενομένης από την πολύ αντιδημοφιλή συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Επιδιώκει επίσης την κατάργηση νόμου περί μετανάστευσης και της τελευταίας μεταρρύθμισης για το επίδομα ανεργίας, καθώς και την αύξηση των κατώτατου μισθού.

Το «ακριβό» οικονομικό πρόγραμμα της Αριστεράς

Προεκλογικά η αριστερή συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου είχε ανακοινώσει ότι θα αυξήσει σταδιακά τις ετήσιες κρατικές δαπάνες στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ, τις οποίες θα αντισταθμίσει με αυξήσεις φόρων.

Η κυβέρνηση του Μακρόν είχε ήδη προχωρήσει σε επώδυνες περικοπές δαπανών για να μειώσει το έλλειμμα σε 5,1% φέτος από 5,5% το 2023.

Το Think Tank Institut Montaigne εκτιμά ότι οι δεσμεύσεις του αριστερού Νέου Λαϊκού Μετώπου θα απαιτούσαν σχεδόν 179 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον κεφάλαια ετησίως, αλλά και το πρόγραμμα του κόμματος του Μακρόν θα απαιτούσε επιπλέον δαπάνες κοντά στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Ειδικότερα, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο στις προγραμματικές του εξαγγελίες ανάφερε ότι τα πρώτα μέτρα θα περιλαμβάνουν την αναστροφή των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και την κατάργηση της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 64 στα 62 έτη.

Παράλληλα, στοχεύει στην άμεση αύξηση των μισθών του δημόσιου τομέα κατά 10% και στην ενίσχυση των επιδοτήσεων στέγασης κατά 10%, ενώ δωρεάν θα είναι τα σχολικά μεσημεριανά γεύματα, οι προμήθειες και οι μεταφορές.

Η πρόσθετη δαπάνη φέτος θα αντισταθμιστεί από έναν φόρο στα υπερκέρδη των εταιρειών που παράγουν 15 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του οικονομικού προγράμματος. Η αποκατάσταση του φόρου περιουσίας στους πλούσιους αναμενόταν να αποφέρει επίσης 15 δισ. ευρώ.

Μια δεύτερη σειρά μέτρων το επόμενο έτος θα περιλαμβάνει ένα κύμα προσλήψεων εκπαιδευτικών και προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και δαπάνες για ανακαινίσεις κτιρίων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Moody's προειδοποιεί

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έσπευσε να προειδοποιήσει σήμερα ότι η ακύρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και η απουσία μέτρων δημοσιονομικής περιστολής μπορεί να επηρεάσουν την αξιολόγηση της Γαλλίας. Χωρίς ξεκάθαρη πλειοψηφία, «είναι βέβαιο ότι η ψήφιση νόμων θα είναι δύσκολη», εκτίμησε επίσης ο οίκος αξιολόγησης.

Το αξιόχρεο της Γαλλίας θα βρεθεί «υπό πίεση» αν η χώρα δεν κατορθώσει να μειώσει το μεγάλο δημοσιονομικό της έλλειμμα, που εκτροχιάσθηκε στο 5,5% του ΑΕΠ το 2023, προειδοποίησε με την σειρά του ο οίκος S&P Global.

Απέναντι στην αριστερή συμμαχία βρίσκεται στο μακρονικό στρατόπεδο με 160 έδρες η ρεπουμπλικανική δεξιά, η οποία μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο με 66 έδρες, και η ακροδεξιά του Εθνικού Συναγερμού, ή οποία μαζί με τους συμμάχους του (περισσότερες από 140 έδρες) σκοπεύει να αρχίσει να ετοιμάζει τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Σε αναζήτηση συμμαχιών

Τα κόμματα τη αριστεράς «δεν μπορούν να διεκδικήσουν μόνα τους τη διακυβέρνηση», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της απερχόμενης βουλής Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ υπενθυμίζοντας ότι το Νέο Λαϊκό Μέτωπο απέχει πολύ από την πλειοψηφία.

«Είμαστε σε θέση να εκπροσωπήσουμε μία άλλη εναλλακτική πολιτική δύναμη», πρόσθεσε απευθύνοντας έκκληση για την «κατάρτιση ενός κοινού οδικού χάρτη με όλα τα κόμματα που θέλουν να εργασθούμε από κοινού, από τους Ρεπουμπλικανούς μέχρι την σοσιαλδημοκρατική αριστερά».

Αποφασισμένος να παραμείνει στο κέντρο του παιγνιδιού έπειτα από μία εκλογική διαδικασία που απέτρεψε την κατάρρευση του προεδρικού στρατοπέδου, ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ έχει καλέσει σήμερα σε συνεδρίαση τους βουλευτές της προεδρικής παράταξης.

Όσο για την ακροδεξιά, καταγγέλλει τις εκλογικές συμμαχίες αφού το είχε πιστέψει ότι ο 28χρονος πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά θα γίνει πρωθυπουργός. Ο ίδιος παραδέχθηκε χθες λάθη στην προεκλογική εκστρατεία που σημαδεύτηκε από ρατσιστικές παρεκτροπές και ενέργειες που εξέθεσαν την ακαταλληλότητα πολλών υποψηφίων του κόμματος.

Το κόμμα η ηγέτις του οποίου, η Μαρίν Λεπέν, έχει τα μάτια στραμμένα προς τις προεδρικές εκλογές, όπου έχει ηττηθεί τρεις φορές από το 2012, θέλει να αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο νέα Εθνοσυνέλευση.

Σήμερα, οι βουλευτές της αριστεράς αποφάσισαν ότι πρέπει να μπει φραγμός στην πρόσβαση βουλευτών του Εθνικού Συναγερμού στα στρατηγικά πόστα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, απόφαση που καταγγέλθηκε ως «αντιδημοκρατική» από το ακροδε



Πηγή: skai.gr

