Οι επιδόσεις της Ευρώπης στην καινοτομία βελτιώνονται συνεχώς, αλλά με διαφορετική ταχύτητα στο κάθε κράτος μέλος

Οι επιδόσεις καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση, έχοντας αυξηθεί κατά 10% από το 2017 και κατά 0,5 % από το 2023 ως σήμερα. Σύμφωνα με τη φετινή έκδοση του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις καινοτομίας τους, αλλά η αύξηση αυτή διαφέρει σημαντικά από κράτος σε κράτος.

Μεταξύ του 2023 και του 2024, οι εθνικές επιδόσεις καινοτομίας αυξήθηκαν σε 15 κράτη μέλη ενώ σε 11 κράτη μέλη υποχώρησαν. Από το 2023, η Δανία παραμένει η πλέον καινοτόμος χώρα στην ΕΕ και ακολουθεί η Σουηδία, η οποία ήταν πρώτη από το 2017 ως το 2022. Η Εσθονία έχει καταστεί «ισχυρός παράγοντας καινοτομίας» με επιδόσεις που αυξάνονται σταθερά από το 2017 ως σήμερα. Οι παραπάνω «πρωταθλητές της καινοτομίας» διαθέτουν ιδιαίτερα ελκυστικά συστήματα έρευνας και υψηλές επιδόσεις στην ψηφιοποίηση.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων έχει στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τις ερευνήτριες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν το τοπίο της καινοτομίας, να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες και να αναπτύξουν τεκμηριωμένες πολιτικές για την ενίσχυση της καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.