Η ουκρανική Υπηρεσία Κρατικής Ασφαλείας (SBU) παρουσίασε σήμερα, Τρίτη νέα στοιχεία υποστηρίζοντας πως αποδεικνύουν ότι το νοσοκομείο παίδων του Κιέβου επλήγη απ' ευθείας από ρωσικό πύραυλο κρουζ Kh-101.

«Το συμπέρασμα των ειδικών είναι ακλόνητο - ήταν ένα απ' ευθείας πλήγμα», ανέφερε η SBU στην πλατφόρμα Telegram.

Η υπηρεσία δημοσιοποίησε εικόνες θραυσμάτων κινητήρα πυραύλου, για τα οποία είπε πως βρέθηκαν στον τόπο του πλήγματος. Η SBU πρόσθεσε πως η ανάλυση της βλητικής τροχιάς και η φύση της ζημιάς που προκλήθηκε αποδεικνύουν ότι επρόκειτο για απ' ευθείας πλήγμα.

Ο Kh-101 είναι ένας πύραυλος κρουζ αέρος-εδάφους - εκτοξεύεται από αεροπλάνο - και φέρει εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών.

Η Ρωσία επιμένει ότι το νοσοκομείο επλήγη από ουκρανικά αντιπυραυλικά πυρά

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ουκρανικά αντιπυραυλικά πυρά, και όχι η Ρωσία, έπληξαν χθες, το νοσοκομείο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν έδωσε στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του, όμως δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Επιμένω, δεν πραγματοποιούμε πλήγματα σε πολιτικούς στόχους».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε επίσης σήμερα ότι το νοσοκομείο παίδων στο Κίεβο επλήγη χθες από έναν πύραυλο εδάφους-αέρος NASAMS ο οποίος εκτοξεύθηκε από την Ουκρανία.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως η Ρωσία έπληξε το νοσοκομείο με ένα πύραυλο Kh-101 Kalibr και πως εξαπέλυσε χθες, Δευτέρα, και άλλους πυραύλους εναντίον πόλεων σε όλη την Ουκρανία σκοτώνοντας τουλάχιστον 41 αμάχους στο φονικότερο κύμα αεροπορικών επιδρομών που έχει πραγματοποιήσει εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με την Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας, απόδειξη ότι το νοσοκομείο επλήγη από ρωσικό πύραυλο Kh-101 Kalibr είναι τα θραύσματα τα οποία ανακτήθηκαν από το σημείο της επίθεσης, κυρίως από το πίσω τμήμα του πυραύλου που φέρει σειριακό αριθμό και από το σύστημα καθοδήγησής του.

Στην τακτική ημερήσια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Πεσκόφ ερωτήθηκε πώς μπορεί η Ρωσία να λέει ότι δεν επιτίθεται σε πολιτικούς στόχους μετά την τραγωδία στο νοσοκομείο.

«Σας καλώ να καθοδηγείστε από τις δηλώσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο αποκλείει απολύτως να έγιναν επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους και το οποίο δηλώνει ότι μιλάμε για ένα αντιπυραυλικό σύστημα που έπεσε», δήλωσε.

«Συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι δεν επιτιθέμεθα σε πολιτικούς στόχους. Πλήγματα πραγματοποιούνται εναντίον κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων υποδομής, εναντίον στρατιωτικών στόχων που σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με το στρατιωτικό δυναμικό του καθεστώτος», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

