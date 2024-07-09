Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι ανέλαβε και πάλι τα καθήκοντά του, επιτιθέμενος στους αντιπάλους του σχεδόν δύο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας του, στις 15 Μαΐου.

Ο 59χρονος Φίτσο δέχτηκε τέσσερις σφαίρες, από μικρή απόσταση, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε μια πόλη της κεντρικής Σλοβακίας. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε δύο πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις.

Μετά την απόπειρα αυτή ο φερόμενος ως δράστης, ο ποιητής Γιούραϊ Τσίντουλα, 71 ετών, κατηγορήθηκε για τρομοκρατική επίθεση και προφυλακίστηκε.

Ο Φίτσο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 31 Μαΐου και έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του την περασμένη Παρασκευή, σε μια εκδήλωση στην Μπρατισλάβα.

Σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ο Φίτσο πήγε στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μέσω μιας σήραγγας, για να αποφύγει τους δημοσιογράφους. «Αγαπητά προοδευτικά και φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης και αγαπητή αντιπολίτευση, ζητώ συγγνώμη που επέζησα, αλλά επιστρέφω» έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook, αναρτώντας μια φωτογραφία του στο γραφείο του.

Λόγω των τραυμάτων του ο Φίτσο χρησιμοποιεί πατερίτσες όταν περπατάει. Είναι επίσης εμφανές ότι έχει χάσει βάρος.

Ο Φίτσο είναι ο πρωθυπουργός μιας τρικομματικής κυβέρνησης στην οποία μετέχουν το κεντρώο κόμμα του Smer-SD, το κεντρώο Hlas και το ακροδεξιό SNS. Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του το περασμένο φθινόπωρο, διέκοψε τη στρατιωτική βοήθεια της Σλοβακίας στην Ουκρανία. Ο ίδιος ο Φίτσο έχει ταχθεί υπέρ των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, όπως έκανε και ο Ούγγρος ομόλογός του Βίκτορ Όρμπαν. Σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα χαιρέτισε την αμφιλεγόμενη επίσκεψη του Όρμπαν στη Μόσχα, λέγοντας ότι θα ήθελε να είναι και ο ίδιος εκεί, αν του το επέτρεπε η υγεία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.