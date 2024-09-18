Η ουγγρική εταιρεία BAC, που εμφανίζεται ως η κατασκευάστρια των βομβητών που εξερράγησαν στον Λίβανο, είναι «εμπορικός μεσάζων» και δεν διαθέτει κατασκευαστική μονάδα στην Ουγγαρία, ανακοίνωσε η ουγγρική κυβέρνηση σήμερα.

Πού κατασκευάζονταν οι βομβητές που εξερράγησαν στον Λίβανο, σκοτώνοντας δώδεκα ανθρώπους και τραυματίζοντας χιλιάδες άλλους;

Οι δύο εταιρείες από την Ταϊβάν και την Ουγγαρία που στοχοποιήθηκαν αρχικά, αρνούνται κάθε ευθύνη.

Την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης με στόχο το σύστημα τηλεειδοποίησης που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, τα ίχνη οδηγούσαν στην Ταϊβάν. Όμως ο όμιλος Gold Apollo, η μάρκα του οποίου αναγράφεται στις συσκευές, αρνείται ότι τις κατασκεύασε και υπέδειξε ως υπεύθυνη μια συνεργαζόμενη εταιρεία, την ουγγρική BAC.

«Με βάση μια συμφωνία συνεργασίας, δίνουμε την άδεια στην BAC να χρησιμοποιεί το εμπορικό μας σήμα για την πώληση προϊόντων σε ορισμένες περιοχές, όμως η κατασκευή των προϊόντων είναι αποκλειστική ευθύνη της BAC», που εδρεύει στη Βουδαπέστη, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Gold Apollo.

Λίγες ώρες αργότερα, το μυστήριο αντί να διαλευκανθεί βάθυνε περισσότερο, αφού οι ουγγρικές αρχές διέψευσαν την ταϊβανέζικη εταιρεία. Η BAC «είναι εμπορικός εταίρος» και δεν διαθέτει εργοστάσιο κατασκευής στην Ουγγαρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης Ζόλταν Κόβακς. «Οι εν λόγω συσκευές δεν βρέθηκαν ποτέ στο ουγγρικό έδαφος», τόνισε.

Η πρόεδρος-διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Κριστιάνα Μπάρσονι-Αρτσιντιάκονο, όταν ρωτήθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, διέψευσε ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο στην κατασκευή των βομβητών, επιβεβαιώνοντας μόνο τη συνεργασία της με τη Gold Apollo. «Δεν κατασκευάζω μπίπερ. Είμαι απλώς μεσάζοντας. Κάνετε λάθος», είπε μιλώντας τηλεφωνικά στο δίκτυο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της.

Η εταιρεία BAC Consulting ιδρύθηκε το 2022 και έχει την έδρα της στη Βουδαπέστη, σε ένα διώροφο κτίριο στα προάστια της ουγγρικής πρωτεύουσας. Ανήκει σε μια εταιρεία που παρέχει διευθύνσεις ιστοσελίδων (URL), σύμφωνα με μια γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο σήμερα το πρωί.

Η Μπάρσονι-Αρτσιντιάκονο εμφανίζεται ως η μοναδική εργαζόμενη της BAC, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του AFP. Σε αυτά τα έγγραφα ωστόσο γίνεται λόγος για ετήσιο κύκλο εργασιών 210 εκατομμυρίων φιορινιών (530.000 ευρώ) και έσοδα 45.000 ευρώ.

Στον ιστότοπό της, που πλέον δεν είναι προσβάσιμος, η BAC ανέφερε ότι δραστηριοποιείται «σε διεθνές επίπεδο» ως «παράγων αλλαγής, με ένα δίκτυο συμβούλων».

Η πρόεδρος-διευθύνουσα σύμβουλος δηλώνει «σύμβουλος επί στρατηγικής για διεθνείς οργανισμούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

