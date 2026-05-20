Δύο κινεζικά δεξαμενόπλοια εξήλθαν από το Στενό του Ορμούζ

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι δύο κινεζικά δεξαμενόπλοια φορτωμένα με τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν από το Στενό του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον Κόλπο για δύο μήνες.

Επικαλούμενο δεδομένα αποστολής από την LSEG και την Kpler, το πρακτορείο ανέφερε ότι τα πλοία - Yuan Gui Yang και Ocean Lily - βγήκαν από το πέρασμα σήμερα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Yuan Gui Yang είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μια ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, και το Ocean Lily φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και από τη Βασόρα του Ιράκ μεταξύ τελών Φεβρουαρίου και αρχών Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

