Αραγτσί: «Η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις»

Σε μια ακόμη αιχμηρή δήλωση προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναγνώρισε την απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων, τα οποία καταρρίφθηκαν από τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και προειδοποιώντας ότι η επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, λόγω των διδαγμάτων και των πληροφοριών που έχουν αντλήσει μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Months after initiation of war on Iran, US Congress acknowledges loss of dozens of aircraft worth billions.



Our powerful Armed Forces are confirmed as 1st to strike down a touted F-35.



With lessons learned and knowledge we gained, return to war will feature many more surprises. May 19, 2026

Η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί

Μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναγνωρίζει την απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων.

Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαιώνονται ως οι πρώτες που κατέρριψαν ένα F-35.

Με τα διδάγματα που αντλήσαμε και τις γνώσεις που αποκτήσαμε, η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Πηγή: skai.gr

