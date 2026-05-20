Αραγτσί: «Η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες για νέες εκπλήξεις με τα διδάγματα και τις γνώσεις που απέκτησαν στον πόλεμο

Σε μια ακόμη αιχμηρή δήλωση προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναγνώρισε την απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων, τα οποία καταρρίφθηκαν από τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και προειδοποιώντας ότι η επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, λόγω των διδαγμάτων και των πληροφοριών που έχουν αντλήσει μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί

Μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναγνωρίζει την απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων.

Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαιώνονται ως οι πρώτες που κατέρριψαν ένα F-35.

Με τα διδάγματα που αντλήσαμε και τις γνώσεις που αποκτήσαμε, η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις.

TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ιράν ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
