Το συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα άνοιξε σήμερα για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου, δήλωσε εκπρόσωπος από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Το σημείο διέλευσης είχε κλείσει για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια μετά την πολυαίμακτη επίθεση μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να ξανανοίξει το σημείο διέλευσης για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια.
- Ουκρανία: Άμαχος σκοτώθηκε σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιφέρεια της Οδησσού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της
- Νεκροί 5 Παλαιστίνιοι από επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας
- Επίσκεψη ΥΠΕΞ Γαλλίας στο Ισραήλ: «Ανησυχούμε στον ύψιστο βαθμό» - «Ζητάμε νέα, άμεση και βιώσιμη ανακωχή»
