Το συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα άνοιξε σήμερα για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου, δήλωσε εκπρόσωπος από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το σημείο διέλευσης είχε κλείσει για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια μετά την πολυαίμακτη επίθεση μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να ξανανοίξει το σημείο διέλευσης για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.