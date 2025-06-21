Ερντογάν: Η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σήμερα στη διάσκεψη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως το Ισραήλ είχε στόχο να σαμποτάρει με τις επιθέσεις του τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Αυτό δείχνει πως δεν θέλουν τον δρόμο της διπλωματίας» είπε ο Ερντογάν σε ακόμη μια επίθεσή του κατά της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Δεν έχω αμφιβολία ότι ο λαός του Ιράν θα ξεπεράσουν και αυτή τη δυσκολία» πρόσθεσε και κάλεσε «όλες τις χώρες με επιρροή στο Ισραήλ να μην ακούν το δηλητήριό του. Η λύση πρέπει να βρεθεί μέσω του διαλόγου».

Πριν από τον Τούρκο πρόεδρο στην ίδια διάσκεψη μίλησε και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος είπε στους ομολόγους του από μουσουλμανικές χώρες ότι το Ισραήλ σύρει την περιοχή σε «ολική καταστροφή» με τις επιθέσεις του στο Ιράν και πρόσθεσε ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις πρέπει να αποτρέψουν την κλιμάκωση του πολέμου σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Ο Φιντάν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να σταθούν στο πλευρό του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Είπε ακόμη ότι η περιοχή έχει «πρόβλημα με το Ισραήλ» μετά την επίθεσή του στη Γάζα και τις επιθέσεις του στον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

