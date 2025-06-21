Λογαριασμός
Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πτώση αερόστατου στη Σάντα Καταρίνα - Βίντεο

Το αερόστατο μετέφερε 22 επιβάτες στη Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας - Μετά τη συντριβή, στο σημείο έσπευσαν αρχές και αναζητούν επιζώντες

Σοκαριστικό δυστύχημα συνέβη στη Βραζιλία, όταν ένα αερόστατο με 22 επιβαίνοντες συνετρίβη με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το αερόστατο μετέφερε 22 επιβάτες κοντά στην Πράια Γκράντε στη Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας. Μετά τη συντριβή, στο σημείο έσπευσαν αρχές και αναζητούν επιζώντες, σύμφωνα με το SkyNews.

O κυβερνήτης της πολιτείας Σάντα Καταρίνα, Jorginho Mello δήλωσε στο X: «Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι υπήρχαν 22 άτομα στο αερόστατο. Μέχρι στιγμής, έχουμε επιβεβαιώσει οκτώ θανάτους και δύο επιζώντες».

