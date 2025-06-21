Σοκαριστικό δυστύχημα συνέβη στη Βραζιλία, όταν ένα αερόστατο με 22 επιβαίνοντες συνετρίβη με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το αερόστατο μετέφερε 22 επιβάτες κοντά στην Πράια Γκράντε στη Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας. Μετά τη συντριβή, στο σημείο έσπευσαν αρχές και αναζητούν επιζώντες, σύμφωνα με το SkyNews.

O κυβερνήτης της πολιτείας Σάντα Καταρίνα, Jorginho Mello δήλωσε στο X: «Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι υπήρχαν 22 άτομα στο αερόστατο. Μέχρι στιγμής, έχουμε επιβεβαιώσει οκτώ θανάτους και δύο επιζώντες».

At least eight people have been killed and two others rescued after a hot air balloon carrying 22 passengers crashed near Praia Grande in Santa Catarina, Brazil. Rescue teams are currently on-site. pic.twitter.com/wDHtV6YMjH — The Report (@TheReportX) June 21, 2025

