Φιντάν: Το Ισραήλ σύρει τη Μέση Ανατολή σε ολική καταστροφή

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στους ομολόγους του από μουσουλμανικές χώρες ότι το Ισραήλ σύρει την περιοχή σε «ολική καταστροφή» με τις επιθέσεις του στο Ιράν και πρόσθεσε ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις πρέπει να αποτρέψουν την κλιμάκωση του πολέμου σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Μιλώντας σε συνάντηση υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να σταθούν στο πλευρό του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Είπε ακόμη ότι η περιοχή έχει «πρόβλημα με το Ισραήλ» μετά την επίθεσή του στη Γάζα και τις επιθέσεις του στον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.