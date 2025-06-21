Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία Σερβάι Τιχανόφσκι αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές, ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, η σύζυγός του Σβιατλάνα Τιχανόφσκαγια.

🇧🇾 Sergueï Tikhanovski, mari de la figure de l'opposition bélarusse Svetlana Tikhovskaïa, a été libéré de prison avec 13 autres prisonniers politiques, a annoncé samedi l'ONG Viasna. pic.twitter.com/GRw2gEuEMN June 21, 2025

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 14 πολιτικούς κρατούμενους, ανάμεσά τους και τον ηγέτη της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σεργκέι Τιχανόφκσι κατόπιν συμφωνίας με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κιθ Κέλογκ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Λιθουανίας.

Και οι 14 βρίσκονται στη Λιθουανία. Πρόκειται για 5 Λευκορώσους, 3 Πολωνούς, 2 Λετονούς, 2 Ιάπωνες, 1 Εσθονό και 1 Σουηδό.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι ο Σεργκέι Τιχανόφκσι και οι 13 άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται στην Λιθουανία, είναι ασφαλείς και δέχονται την αναγκαία φροντίδα.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια ανήρτησε βίντεο που την δείχνει να σφίγγει στην αγκαλιά της έναν άνδρα με ξυρισμένο κεφάλι που την φιλά.

Στη συνέχεια με μήνυμά της στο Χ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ «και τους Ευρωπαίους συμμάχους μας για όλες τους τις προσπάθειες».

«Ο σύζυγός μου Σεργκέι είναι ελεύθερος! Δύσκολο να περιγράψω τη χαρά της καρδιάς μου», έγραψε. «Δεν έχουμε τελειώσει! 1.150 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν πίσω από τα κάγκελα. Πρέπει όλοι να απελευθερωθούν».

Η σύλληψη του Σεργκέι Τιχανόφσκι

Ο 46χρονος Τιχανόφσκι, συνελήφθη τον Μάιο 2020 λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου που προκάλεσαν ιστορικών διαστάσεων κίνημα λαϊκής διαμαρτυρίας κατά της μαζικής νοθείας στη Λευκορωσία. Ακολούθησε άγρια καταστολή που διατάχθηκε από τον Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Μετά τη φυλάκισή του, η σύζυγός του πήρε τη θέση του και ηγήθηκε της προεκλογικής εκστρατείας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης. Ο Λουκασένκο ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του 2020 με το 80% των ψήφων, όπως επισήμως ανακοινώθηκε. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν μαζική νοθεία.

Οι αρχές της Λευκορωσίας συνέτριψαν το κίνημα διαμαρτυρίας προχωρώντας σε χιλιάδες συλλήψεις, βασανισμούς κατά την κράτηση και επιβάλλοντας εκατοντάδες βαριές ποινές φυλάκισης.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια αναγκάσθηκε σε εξορία υπό την πίεση των αρχών.

Ο Σεργκέι Τιχανόφσκι καταδικάσθηκε το 2021 σε κάθειρξη 18 ετών για «οργάνωση ταραχών» και «υποκίνηση μίσους». Στη συνέχεια του επιβλήθηκε φυλάκιση επιπλέον 18 μηνών για «ανυπακοή».

Του επιβλήθηκαν πολύ αυστηρές συνθήκες κράτησης και είχε ελάχιστη επαφή με τον έξω κόσμο.

Τον Μάρτιο 2024, η σύζυγός του είχε δηλώσει ότι δεν είχε νέα του επί περισσότερο από έναν χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

