Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε στις 21 Ιουνίου 2025 ότι σχεδιάζει αλλαγές στο διπλωματικό σώμα και σε κυβερνητικούς θεσμούς, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, ο οποίος διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του.

Στο καθιερωμένο διάγγελμά του προς το έθνος, ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη για ανανέωση και αποφασιστικότητα, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις επικείμενες αλλαγές ή να κατονομάσει πρόσωπα.

Η δήλωση αυτή ενδέχεται να σηματοδοτεί ανασχηματισμούς ή αντικαταστάσεις προσώπων σε νευραλγικές θέσεις, ώστε να ενισχυθεί η διπλωματική και στρατηγική δυναμική της Ουκρανίας εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.