Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε χθες ότι σχεδιάζει να θέσει το ζήτημα της επανέναρξης των συμφωνιών για τον διάδρομο σιτηρών κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

«Αύριο θα έχουμε μια ακόμη τηλεφωνική συνομιλία με τον κ. Πούτιν. Προηγουμένως είχαμε μια γνωστή πρωτοβουλία για τον διάδρομο σιτηρών. Αυτή η πρωτοβουλία στόχευε πραγματικά στο να ανοίξει ο δρόμος προς την ειρήνη. Θέλαμε ο διάδρομος σιτηρών να φτάσει τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αφρική. Δυστυχώς, είχαμε μόνο περιορισμένη επιτυχία. Θα ρωτήσω ξανά τον κ. Πούτιν σχετικά στις συνομιλίες αύριο. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, θα είναι κάτι καλό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Νότια Αφρική, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της G20.

«Αυτή την εβδομάδα φιλοξένησα τον κ. [Βλαντιμίρ] Ζελένσκι. Αύριο θα έχω τηλεφωνική συνομιλία με τον κ. Πούτιν. Φυσικά, κατά τη διάρκεια των διμερών συναντήσεών μας εδώ [στη σύνοδο κορυφής της G20], συζητήσαμε λεπτομερώς τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αξιολογήσαμε την κατάσταση και εξετάσαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχουμε επικεντρωθεί επίμονα σε ζητήματα σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη», δήλωσε ο Τούρκος ηγέτης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Πούτιν, «σκοπεύει να συζητήσει ποια βήματα μπορούν να ληφθούν για να σταματήσει η απώλεια ζωών», σημείωσε ο Ερντογάν. «Μετά από αυτές τις συνομιλίες, ελπίζω να έχω την ευκαιρία να συζητήσω τα αποτελέσματα τόσο με τους Ευρωπαίους όσο και με τον [πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

