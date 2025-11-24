Μια κίνηση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις έκανε η ακροδεξιά γερουσιαστής της Αυστραλίας, Πολίν Χάνσον, η οποία εμφανίστηκε με μπούρκα στο Κοινοβούλιο.

Η ίδια είναι υπέρ της απαγόρευσης της μουσουλμανικής ενδυμασίας στους δημόσιους χώρους και η αμφίεσή της προκάλεσε οργή, με μουσουλμάνους γερουσιαστές να την κατηγορούν για ρατσισμό.

Η Χάνσον φόρεσε τη μπούρκα επειδή δεν υποβλήθηκε το νομοσχέδιο που θα την απαγόρευε στους δημόσιους χώρους της Αυστραλίας. Μόλις μπήκε στην αίθουσα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, με τη συνεδρίαση να διακόπτεται, αφού η ίδια αρνήθηκε να τη βγάλει.

Για «κατάφωρο ρατσισμό» έκανε λόγο η μουσουλμάνα Μεχρίν Φαρούκι, γερουσιαστής των Πρασίνων από την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Αντίστοιχα, η Φατίμα Πέιμαν, ανεξάρτητη γερουσιαστής από την πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, χαρακτήρισε την ενέργεια «ντροπιαστική».

🚨BREAKING: After they blocked her motion on face coverings, Pauline Hanson walked into the Senate in a burqa.



She made her point.



And the usual suspects LOST THEIR MINDS. pic.twitter.com/IaRxd4jmMF — Avi Yemini (@OzraeliAvi) November 24, 2025

Τόσο η Πένι Γουόνγκ, ηγέτιδα της κεντροαριστερής Εργατικής κυβέρνησης της Αυστραλίας στη Γερουσία, όσο και η Αν Ράστον, αναπληρώτρια ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Γερουσία, καταδίκασαν τις ενέργειες της Χάνσον.

🚨 After the government BLOCKED her move to ban full-face coverings, Pauline Hanson entered the Senate in a BURQA to prove her point.



The reaction from the usual suspects says everything.



Full story: https://t.co/ql6admIApo pic.twitter.com/4j4NiUvNCt — Avi Yemini (@OzraeliAvi) November 24, 2025

Η Χάνσον, γερουσιαστής του Κουίνσλαντ, έγινε γνωστή για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990 λόγω της έντονης αντίθεσής της στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο, και εδώ και χρόνια κάνει εκστρατεία κατά της ισλαμικής ενδυμασίας στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της καριέρας.

Let the hypocrites show themselves.



Senator Hanson tried to introduce a Ban the Burqa Bill this afternoon in Canberra.

It was not allowed to be entered.



This is how Pauline showed themselves all up instantly.



Man, I love her!! pic.twitter.com/sqpWXYqdo8 — AJay - Mountain Streams (@HDealla) November 24, 2025

Και το 2017 είχε φορέσει μπούρκα στο Κοινοβούλιο, ζητώντας την εθνική απαγόρευή της. Το κόμμα One Nation της Χάνσον έχει τέσσερις έδρες στη Γερουσία, έχοντας κερδίσει δύο στις γενικές εκλογές του Μαΐου, εν μέσω αυξανόμενης υποστήριξης για τις ακροδεξιές αντιμεταναστευτικές πολιτικές.

Η ίδια, σε ανακοίνωσή της στο Facebook, δήλωσε πως με αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρήθηκε για την απόρριψη του νομοσχεδίου που πρότεινε στη Γερουσία.

«Αν το Κοινοβούλιο δεν την απαγορεύσει, θα φοράω αυτό το καταπιεστικό, ριζοσπαστικό, μη θρησκευτικό κάλυμμα κεφαλής που θέτει σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και την κακομεταχείριση των γυναικών, ώστε κάθε Αυστραλός να γνωρίζει τι διακυβεύεται», δήλωσε η Χάνσον. «Αν δεν θέλουν να τη φοράω, ας απαγορεύσουν τη μπούρκα», επέμεινε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.