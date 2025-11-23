Το σχέδιο της Ευρώπης ως αντιπρόταση στο πλάνο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψε το διεθνές πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, το ευρωπαϊκό σχέδιο περιλαμβάνει:

1)Τη μείωση του ουκρανικού στρατού στους 800.000 στρατιώτες, σε περίοδο ειρήνης.

2)Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της Συμμαχίας.

3)Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην τοποθετήσει μόνιμα στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, ή στρατεύματα υπό τη διοίκησή του, σε περίοδο ειρήνης.

4)Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα είναι τοποθετημένα σε αεροδρόμια και βάσεις της Πολωνίας.

5)Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις που θα αντανακλούν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

6)Η Ουκρανία θα ανασυγκροτηθεί πλήρως οικονομικά, μεταξύ άλλων και από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα, έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκάλεσε.

7)Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει εδάφη μέσω στρατιωτικών μέσων. Η διαπραγμάτευση για τα εδάφη θα ξεκινήσει μόλις τερματιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις και από το σημείο που βρίσκεται η «ραμμή επαφής».

8)Η Ουκρανία θα προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό διάστημα μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, οι οποίοι έχουν αναλύσει επιμελώς το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, η εναλλακτική που προτείνει η Ευρώπη διαφέρει βασικά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που θα διατηρήσει το Κίεβο, προτείνοντας 800.000 έναντι 600.000 που πρότεινε η Ουάσινγκτον.

Επίσης, προτείνει διαπραγματεύσεις για το εδαφικό από το «σημείο επαφής» και δεν προβλέπει την παραχώρηση εδαφών που δεν έχουν κατακτηθεί στο πεδίο της μάχης, όπως προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ.

Σε οικονομικό επίπεδο, η Ευρώπη κάνει λόγο για πλήρη ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και μέσω των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων. Το σχέδιο των ΗΠΑ πρότεινε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα επενδυθούν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις στην Ουκρανία και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από αυτήν την επιχείρηση. Οι ΗΠΑ πρότειναν επίσης ότι το υπόλοιπο θα επενδυθεί σε ένα ξεχωριστό επενδυτικό όχημα ΗΠΑ-Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.