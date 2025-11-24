Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας στη Γενεύη για την τροποποίηση του σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία είχαν ως αποτέλεσμα μια «αποφασιστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους.

«Όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο - αυτή είναι μια αποφασιστική επιτυχία που πετύχαμε χθες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάντεφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk.

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως έχουμε επανειλημμένα πει, ότι δεν πρέπει να επιτευχθεί καμία συμφωνία χωρίς να ληφθούν υπόψη οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί», πρόσθεσε.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ανέφεραν χθες το βράδυ σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου, μετά τις συνομιλίες που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη Γενεύη.

