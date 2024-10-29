Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την επιβίωση της πατρίδας μας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τη σημερινή 101η επέτειο από την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του στο βιβλίο επισκεπτών του μαυσωλείου του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή το 1923 του σύγχρονου τουρκικού κράτους, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θέλουν να χαράξουν τα σύνορα στην περιοχή μας με αίμα και δάκρυα. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την επιβίωση της πατρίδας μας».

Επίσης, σε μήνυμα που ανήρτησε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, ο Ταγίπ Ερντογάν μνημονεύει τον Μουσταφά Κεμάλ ως ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, η οποία, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, αποτελεί «τον τελευταίο και αιώνιο κρίκο» στην 2.200 ετών κρατική παράδοση των Τούρκων.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αθάνατη την ανεξάρτητη, ισχυρή, υπερήφανη και ευημερούσα Τουρκία, η οποία ως κληρονομιά μάς έφθασε από τους Σελτζούκους στους Οθωμανούς και τελικά στη Δημοκρατία», σημειώνει ο Τούρκος πρόεδρος στην ανάρτησή του.

«Χάρη στη βοήθεια του Αλλάχ, τη σοφία και την υποστήριξη του έθνους μας, καθώς και την πολιτική και στρατιωτική δύναμη της χώρας μας, είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε τη Δημοκρατία μας στη νέα εποχή, στην οποία έχουμε εισέλθει ακόμη πιο ισχυροί», αναφέρει καταλήγοντας ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

