Ο Tσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ υποσχέθηκε σήμερα πως θα πάρει εκδίκηση για μια επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά σε στρατιωτική ακαδημία στη νότια ρωσική περιφέρειά του.

Στη διάρκεια του πολέμου η Ουκρανία πλήττει συχνά τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όμως η σημερινή επίθεση φάνηκε να είναι η πρώτη εναντίον της Τσετσενίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από το Κίεβο.

«Μας δάγκωσαν - θα τους καταστρέψουμε», δηλώνει ο Καντίροφ σε δημοσιογράφους σε βίντεο που μεταδόθηκε από το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Στο πολύ κοντινό μέλλον θα τους δείξουμε το είδος της εκδίκησης που δεν θα μπορούσαν ποτέ ούτε καν να ονειρευτούν», δήλωσε.

Νωρίτερα ο Καντίροφ έγραψε στο Telegram ότι από το πλήγμα του μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκλήθηκε πυρκαγιά στη στέγη ενός άδειου, όπως είπε, κτιρίου στο «πανεπιστήμιο ειδικών δυνάμεων» στην πόλη Γκουντέρμες. Δεν υπήρξαν θύματα, πρόσθεσε.

Ο Καντίροφ υποστηρίζει ηχηρά τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, στον οποίο έχει συνεισφέρει τσετσενικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.