Μπαχτσελί: Η Τουρκία δεν έχει «κουρδικό πρόβλημα»

Ανταπόκριση

Η σημερινή 101η επέτειος της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, συμπίπτει με την πρωτοβουλία επίλυσης του Κουρδικού που εγκαινίασε η τουρκική κυβέρνηση, διά στόματος του κυβερνητικού εταίρου της Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Μια πρωτοβουλία που επισκιάστηκε από την τρομοκρατική επίθεση του ΡΚΚ με 7 νεκρούς στην Άγκυρα στις 23 Οκτωβρίου και που πυροδότησε κύμα αεροπορικών επιδρομών του τουρκικού στρατού στη βόρεια Συρία με στόχο τους Κούρδους των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων.

«Η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν έχει κουρδικό πρόβλημα»

Ωστόσο, με την ευκαιρία της σημερινής εθνικής εορτής, ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) Ντεβλέτ Μπαχτσελί έστειλε μήνυμα εθνικής ενότητας και ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία δεν έχει κουρδικό πρόβλημα.



«Ενώ οι γειτονικές γεωγραφίες της χώρας μας βράζουν και οδηγούνται στο χάος, όσοι αντιστέκονται στη διακήρυξη εθνικής ενότητας και αδελφοσύνης και όσοι είναι ακόμα και πεισματικά προσκολλημένοι στη γλώσσα της τρομοκρατίας δεν βρίσκονται στον σωστό δρόμο. Η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν έχει κουρδικό πρόβλημα και δεν θα έχει ποτέ. Έχει πρόβλημα αυτονομιστικής τρομοκρατίας και αυτή η προδοσία σίγουρα θα ξεριζωθεί» ανέφερε στο μήνυμά του.

Φιλοκυβερνητικοί αναλυτές επαινούν το «πολιτικό θάρρος» του Μπαχτσελί που λειτούργησε, όπως λένε, ως παγοθραυστικό και ως αλεξικέραυνο που τράβηξε όλους τους κεραυνούς, σε μια περίοδο πολέμου στη Μέση Ανατολή, βάζοντας το κράτος μπροστά από το κόμμα του. Ωστόσο, άλλοι θεωρούν ότι το σχέδιο ήδη έχει αποτύχει, ύστερα από την ανακοίνωση χθες του φιλοκουρδικού κόμματος DEM που δεν ανέφερε τίποτα «για κατάθεση όπλων από το ΡΚΚ», όρο που έχει θέσει η Άγκυρα.



Στο δικό του μήνυμα για τη σημερινή εθνική επέτειο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε «Λαμβάνουμε κάθε προφύλαξη για να προστατεύσουμε την επιβίωση και την ασφάλεια της χώρας σε μια εποχή που τα σύνορα στην περιοχή μας χαράσσονται με αίμα και δάκρυα, όπως πριν από έναν αιώνα», προειδοποίησε δε ότι «Ούτε οι τρομοκρατικές οργανώσεις, ούτε εκείνοι που προσπαθούν να σκεπάσουν την περιοχή μας με αίμα και φωτιά με επεκτατικές φιλοδοξίες, ούτε οι ιμπεριαλιστές που τις στηρίζουν και τις περιποιούνται δεν μπορούν να εμποδίσουν τον αγώνα μας να φτάσει στον στόχο του».



Με μια πιο προσεκτική ανάλυση των δηλώσεων της τουρκικής ηγεσίας γίνεται όλο και περισσότερο φανερό ότι, πέρα από το πολιτικό συμφέρον του Τούρκου προέδρου να προσελκύσει τις ψήφους του φιλοκουρδικού κόμματος για να επιτύχει συνταγματική μεταρρύθμιση που θα του επιτρέψει μια τρίτη προεδρική θητεία, πρέπει να προσθέσουμε και την ανησυχία του για την ισχυροποίηση των κουρδικών οντοτήτων εκτός Τουρκίας, κυρίως των Κούρδων της Συρίας, των οποίων η συμμαχία με τους Αμερικανούς κατά του ISIS τους έχει καταστήσει απαραίτητους εταίρους. Πάντως, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα κάνει μια συνολική αξιολόγηση της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας για το Κουρδικό αύριο, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.