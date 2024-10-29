Ερντογάν: Ασκούμε πολιτική… 360 μοιρών – Η «κόκκινη μηλιά» του Τούρκου προέδρου

Πολιτική με… προοπτική 360 μοιρών ασκεί η Τουρκία, δηλώνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Στέλνω τους χαιρετισμούς μου, σε όλα τα αδέλφια μας που βρίσκονται στη γεωγραφία της καρδιάς μας σε όλους που αγαπούν την Τουρκία, που χαίρονται με τη χαρά μας, που τον πόνο μας τον αισθάνονται ως δικό τους πόνο, και την επιτυχία μας ως δική μας επιτυχία. Προχωρούμε με υπομονή και επιμονή προς τον ᾽᾽αιώνα της Τουρκίας᾽᾽ που είναι η ‘’κόκκινη μηλιά’’ του έθνους μας».

«Ασκούμε μια εξωτερική πολιτική με προοπτική 360 μοιρών. Αναπτύσσοντας τις σχέσεις μας με τη Δύση δεν γυρίζουμε την πλάτη στην Ανατολή. Κάνουμε τα βήματα μας με την ελεύθερη βούληση μας, όχι προς την κατεύθυνση που χάραξαν οι άλλοι για εμάς, αλλά σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν επέμενε ότι η Τουρκία πρέπει να αναπτύξει τις σχέσεις με τους BRICS.



«Μόνο αυτοί οι αριθμοί και μόνο δείχνουν ότι οι BRICS δεν πρέπει να κρατούνται σε απόσταση. Είναι μία από τις 10 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, καλύπτοντας το 30% της παγκόσμιας επιφάνειας, το 45% του πληθυσμού της, το 40% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, το 25% των εξαγωγών αγαθών, τα 2/5 του εμπορίου και έχει γίνει κέντρο οικονομικής έλξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι η βελτίωση των σχέσεών μας με τις χώρες BRICS, που είναι μεταξύ των χωρών που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τη χώρα μας, θα ωφελήσει την Τουρκία από κάθε άποψη» δήλωσε.



Ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε ότι «οι αναπτυσσόμενες σχέσεις της χώρας μας με τους BRICS δεν αποτελούν, και δεν μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στις τρέχουσες δεσμεύσεις μας. Η Τουρκία είναι παρούσα σε όλες αυτές τις πλατφόρμες ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και ως χώρα που διαπραγματεύεται την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.