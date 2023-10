Ο Ερντογάν θέλει να φανεί ηγέτης των μουσουλμάνων: Καλεί 6 αρχηγούς κρατών στο αυριανό συλλαλητήριο για την Παλαιστίνη Κόσμος 19:04, 27.10.2023 linkedin

Το ΑΚΡ αναμένει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να παραστούν στη διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη - Ο Ερντογάν θα απευθύνει ομιλία στα πλήθη