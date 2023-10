Επίδειξη δύναμης από το Ιράν: Μεγάλη στρατιωτική άσκηση με όλες τις μονάδες των χερσαίων δυνάμεών του - Δείτε βίντεο

Ο ιρανικός στρατός ξεκινά διήμερη άσκηση με όλες τις μονάδες των χερσαίων δυνάμεών του στην επαρχία Ισφαχάν, στο κέντρο της χώρας, όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Κατά τη διάρκεια του κύριου σταδίου της άσκησης την Παρασκευή, οι κινητές ταξιαρχίες επίθεσης του στρατού, οι τεθωρακισμένες μεραρχίες και οι μοίρες ελικοπτέρων εκτοξεύουν αναβαθμισμένες εκδόσεις πυραύλων Shafaq, Almas και Dehlaviyeh για να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση 8 έως 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. .

⚡️📹 Video from the military drills of the army of the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/Tt2S70KdaG

Iranian army ground force has kicked off a #military drill in central #Iran. Kamikaze drone Arash, Dehlavieh missile launcher, 200 helicopters among others are used in the ongoing exercise. pic.twitter.com/E1b0e0BNnG