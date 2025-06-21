Ειδικά συνεργεία ανέσυραν σήμερα στην επιφάνεια το βυθισμένο σούπερ-γιoτ του Μάικ Λίντς και άρχισαν την απάντληση των υδάτων, 10 μήνες αφότου βυθίσθηκε στα ανοικτά της ακτής της Σικελίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας, η έφηβη κόρη του και άλλοι πέντε άνθρωποι.

Οι εργασίες επαναλήφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας. Ένας από τους πιο ισχυρούς θαλάσσιους γερανούς στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκε για να ανασυρθεί από τον βυθό το μήκους 56 μέτρων Bayesian.

Τα επάνω καταστρώματα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ λάσπη είναι κολλημένη στο μπλε κύτος του σκάφους.

Το Bayesian ήταν αγκυροβολημένο πέρυσι τον Αύγουστο στα ανοικτά του μικρού λιμανιού Πορτιτσέλο, κοντά στο Παλέρμο, όταν βυθίσθηκε στη διάρκεια ξαφνικής καταιγίδας.

Το γιοτ ήταν ευάλωτο σε σφοδρούς ανέμους και πιθανόν ανατράπηκε από ριπές ταχύτητας 117 χλμ/ώρα, ανέφερε τον περασμένο μήνα μια προσωρινή βρετανική έκθεση για το ναυάγιο.

Σήμερα και αύριο, Κυριακή, θα γίνουν έλεγχοι στο σκάφος και οι προετοιμασίες για να μεταφερθεί τη Δευτέρα στο γειτονικό λιμάνι Τέρμινι Ιμερέζε και να παραδοθεί στις αρχές που ερευνούν τη βύθισή του.

Η διαδικασία της ανάσυρσής του κατέστη ευκολότερη αφού το μήκους 72 μέτρων κατάρτι του κόπηκε με χρήση ενός τηλεχειριζόμενου εργαλείου και αφέθηκε στο βυθό.

Εκτός από τον Λιντς, ιδρυτή της εταιρείας λογισμικών Autonomy, η κόρη του, η Χάνα, ο δικηγόρος Κρις Μορβίλο και η σύζυγός του Νέντα, ο τραπεζίτης Τζόναθαν Μπλούμερ και η σύζυγός του Τζούντι, και ο σεφ Ρεκάλντο Τόμας έχασαν τη ζωή τους όταν βυθίσθηκε το γιοτ. Εννέα άλλα μέλη του πληρώματος και έξι προσκεκλημένοι διασώθηκαν.

