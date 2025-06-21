Αραγτσί από Κωνσταντινούπολη: Η συμμετοχή των ΗΠΑ στις επιθέσεις θα ήταν πολύ επικίνδυνη για όλους

Μήνυμα στις ΗΠΑ ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή τους στις ισραηλινές επιθέσεις θα ήταν «ατυχής και πολύ επικίνδυνη για όλους» έστειλε από την Κωνσταντινούπολη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, ο Αραγτσί είπε:

«Για να επιστρέψουμε στη διπλωματία, η επιθετικότητα θα πρέπει να σταματήσει. Είναι προφανές ότι δεν μπορώ να προχωρήσω σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ο λαός μας βρίσκεται υπό βομβαρδισμό, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

» Δυστυχώς, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε αυτήν την επιθετικότητα από την αρχή. Αρνούνται, συνεχίζουν να λένε ότι δεν εμπλέκονται, αλλά έχουμε πολλές ενδείξεις ότι έχουν εμπλακεί από την πρώτη μέρα.

» Και τώρα οι συνεντεύξεις του προέδρου των ΗΠΑ είναι αρκετά σαφείς, ότι μιλάει για μια ηγεσία των ΗΠΑ σε αυτό το ζήτημα.

» Δυστυχώς, έχουμε ακούσει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν την επιθετικότητα. Αυτό θα ήταν πολύ ατυχές και νομίζω ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο για όλους».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν», προσθέτοντας: «Είναι σαφές ότι είναι αντίθετοι στη διπλωματία, δεν θέλουν να επιλυθεί το ζήτημα αυτό με ειρηνικό τρόπο. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων όπως αυτή του 2015».

Υπενθύμισε δε ότι η συμφωνία του 2015 ήταν αποτέλεσμα διετών διαπραγματεύσεων και όταν «υπογράψαμε τη συμφωνία, όλος ο κόσμος το γιόρτασε».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ διατύπωσε τις ίδιες θέσεις σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο NBC, μετά τη συνάντησή του στη Γενεύη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Ο Αραγτσί δεν έκρυψε την αντίληψη που επικρατεί στο Ιράν ότι ενδεχομένως οι ΗΠΑ να χρησιμοποίησαν την πρόταση περί διαπραγματεύσεων για να συγκαλύψουν τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ.

«Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να τους εμπιστευθούμε πλέον. Αυτό που έκαναν ήταν, ουσιαστικά, προδοσία στη διπλωματία» είπε στο NBC. Ερωτηθείς εάν μπορεί να επιτευχθεί κάποιου είδους συμφωνία με τις ΗΠΑ εντός των δύο εβδομάδων που έθεσε ο Τραμπ, ο ΥΠΕΞ του Ιράν είπε πως εναπόκειται στον Λευκό Οίκο να δείξει την αποφασιστικότητά του για την επιδίωξη μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευθεί όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της χώρας του.

Στη σύνοδο με θέμα «Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» αναμένεται να μιλήσει και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνάντηση, που φιλοξενείται από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, είναι παρόντες περίπου 1.000 προσκεκλημένοι από τα 57 κράτη μέλη του Οργανισμού, καθώς και από περίπου 30 διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Αραβικός Σύνδεσμος, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας, η Ομάδα D8 των Αναπτυσσόμενων Χωρών, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας, ο Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.