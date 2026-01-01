Eρντογάν: Δεν θα ανεχτούμε τετελεσμένα στη «Γαλάζια Πατρίδα»

«Καλωσορίζουμε το 2026 με νέο ενθουσιασμό, νέες ελπίδες και στόχους» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος στο βιντεοσκοπημένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, που μεταδόθηκε σήμερα το πρωί.



Παρά τις αυξανόμενες επιπτώσεις του πολέμου, της κρίσης και της έντασης στην περιοχή μας, είπε, η Τουρκία, υπό την ηγεσία αξιόπιστου και ικανού προσωπικού, συνεχίζει το ευλογημένο ταξίδι της με αυτοπεποίθηση.



«Αιώνας της Τουρκίας»



Βασικός στόχος η επίλυση του Κουρδικού. Με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου μας, είπε, ελπίζουμε ότι βήμα-βήμα θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων «Αιώνας Τουρκίας».



Για τη Συρία τόνισε ότι η ανάκαμψη έχει επιταχυνθεί, ότι έχει σημιειωθεί σημαντική πρόοδος και η ατμόσφαιρα ειρήνης ριζώνει στη χώρα. Μια ισχυρή Συρία, ανάφερε ο Τούρκος πρόεδρος, «που έχει επιτύχει πολιτική ενότητα και εδαφική ακεραιότητα, συμβάλλει θετικά τόσο στη γύρω περιοχήξ όσο και στον κόσμο».



Για τη Μέση Ανατολή είπε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει χάρη στην κοινή λογική των αδελφών μας στη Γάζα, παρά τις παραβιάσεις του Ισραήλ.



Για το Oυκρανικό τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθες «για να οδηγηθεί ο πολεμος σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη το συντομότερο δυνατό».



Ιδιαίτερη αναφορά, ωστόσο, έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν στο Κυπριακό και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε με έμφαση, η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές «κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα».



Πορεία για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη



Όμως η σημερινή ημέρα ήταν αφιερωμένη και στη Μεγάλη Πορεία της Γάζας. Μέγα πλήθος πραγματοποίησε πορεία αλληλεγγύης στη Γέφυρα του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, με συμμετοχή περιπου 400 οργανώσεων ΜΚΟ και ηχηρό σύνθημα: «Δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ξεχάσουμε την Παλαιστίνη».



Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Εθνική Πλατφόρμα Θέλησης και το Τουρκικό Ίδρυμα Νεολαίας (TÜGVA). Οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν πριν από την πρωινή προσευχή σε πολλά ιστορικά τζαμιά – μεταξύ αυτών και του μεγάλου τεμένους της Αγίας Σοφίας.

