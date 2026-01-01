Η Συρία αναφέρει ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας που σκότωσε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας στο Χαλέπι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ανήκε στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, η οποία σχεδίαζε επιθέσεις σε εκκλησίες και σε συγκεντρώσεις πολιτών.

Το ISIS έχει πρόσφατα αυξήσει τις επιθέσεις του σε περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από τις αρχές της Δαμασκού και κατηγορήθηκε για επίθεση τον περασμένο μήνα στην Παλμύρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι είχε πληροφορίες πως το ISIS σχεδίαζε «επιχειρήσεις αυτοκτονίας και επιθέσεις με στόχο τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς σε αρκετές κυβερνήσεις, ιδίως στην πόλη του Χαλεπίου, στοχεύοντας εκκλησίες και σημεία συγκέντρωσης πολιτών», γεγονός που οδήγησε στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Στη συνοικία Μπαμπ αλ-Φαράτζ του Χαλεπίου, ένας αστυνομικός «υποψιάστηκε ένα άτομο, το οποίο αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν συνδεδεμένο με το Ντάες», αναφέρει η ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας το αραβικό ακρωνύμιο του ISIS.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο άνδρας «άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον μαρτυρικό θάνατο ενός αστυνομικού, και στη συνέχεια ανατινάχθηκε, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς που προσπαθούσαν να επέμβουν για να τον συλλάβουν».

Πηγή: skai.gr

