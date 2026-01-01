FT: Το Ιράν στρέφεται στα κρυπτονομίσματα για εξαγωγές όπλων λόγω των κυρώσεων

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να διαπραγματευτεί την πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων βαλλιστικοί πύραυλοι, drones και πολεμικά πλοία, σε ξένες κυβερνήσεις, δεχόμενο πληρωμές ακόμη και σε κρυπτονομίσματα, σε μια προσπάθεια να παρακάμψει τις δυτικές οικονομικές κυρώσεις, σύμφωνα με έγγραφα και όρους πληρωμής που ανέλυσε η Financial Times.

Το Κέντρο Εξαγωγών του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας, γνωστό ως Mindex, αναφέρει ότι είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί στρατιωτικά συμβόλαια που θα επιτρέπουν πληρωμές σε ψηφιακά νομίσματα, καθώς και μέσω ανταλλαγών και σε ιρανικά ριάλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η προσφορά, που εισήχθη κατά το τελευταίο έτος, φαίνεται να αποτελεί μία από τις πρώτες γνωστές περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος δηλώνει δημόσια τη βούλησή του να αποδεχθεί κρυπτονομίσματα ως μέσο πληρωμής για την εξαγωγή στρατηγικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το Mindex, κρατικός φορέας υπεύθυνος για τις εξαγωγές αμυντικού υλικού του Ιράν, αναφέρει ότι διατηρεί σχέσεις με πελάτες σε 35 χώρες και διαφημίζει έναν κατάλογο όπλων που περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους Emad, drones Shahed, πολεμικά πλοία κλάσης Shahid Soleimani και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς.

Ο ιστότοπός του, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε πολλές γλώσσες, περιλαμβάνει επίσης ελαφρά όπλα, ρουκέτες και αντιπλοϊκούς πυραύλους cruise, ορισμένοι από τους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δυτικές κυβερνήσεις και εκθέσεις του ΟΗΕ.

Οι Financial Times επαλήθευσαν τη γνησιότητα του ιστότοπου μέσω αρχειοθετημένων εκδόσεων, στοιχείων καταχώρισης και εξέτασης της τεχνικής του υποδομής, η οποία φιλοξενείται σε ιρανική εγχώρια υπηρεσία cloud που τελεί υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και για την οποία η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι έχει στενούς δεσμούς με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Mindex αναφέρει ότι οι αγοραστές πρέπει να αποδέχονται όρους σχετικά με τον τρόπο χρήσης των όπλων «κατά τη διάρκεια πολέμου με άλλη χώρα», αν και προσθέτει ότι οι όροι αυτοί είναι «διαπραγματεύσιμοι μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών».

Το κέντρο εξαγωγών λειτουργεί διαδικτυακή πλατφόρμα και εικονικό chatbot για να καθοδηγεί τους υποψήφιους πελάτες στη διαδικασία αγοράς. Σε ενότητα «συχνών ερωτήσεων» απαντά σε ανησυχίες σχετικά με τις κυρώσεις, θέτοντας το ερώτημα: «Δεδομένων των κυρώσεων κατά του Ιράν, ποια είναι η εγγύηση ότι το συμβόλαιο θα εκτελεστεί και το προϊόν θα φτάσει στη χώρα προορισμού;»

«Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένων των γενικών πολιτικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για την παράκαμψη των κυρώσεων, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην υλοποίηση του συμβολαίου», αναφέρεται στην απάντηση. «Το προϊόν που θα αγοράσετε θα σας παραδοθεί το συντομότερο δυνατό».

Αν και οι τιμές δεν αναγράφονται δημόσια, ο ιστότοπος αναφέρει ότι η πληρωμή μπορεί να κανονιστεί και στη χώρα προορισμού, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα επιτόπιας επιθεώρησης των προϊόντων στο Ιράν, «κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας».

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων ότι χώρες που αντιμετωπίζουν εκτεταμένες αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα και άλλα εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά κανάλια για να διατηρήσουν το εμπόριο ευαίσθητων αγαθών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ήδη λάβει μέτρα κατά ρωσικών οντοτήτων για τη χρήση κρυπτονομισμάτων με σκοπό την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

Όσοι πληρώνουν το Ιράν μέσω του συμβατικού χρηματοπιστωτικού συστήματος διατρέχουν τον κίνδυνο να αποκλειστούν από δυτικά χρηματοπιστωτικά δίκτυα, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν το Ιράν ότι χρησιμοποιεί ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να διευκολύνει πωλήσεις πετρελαίου και να μετακινεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος.



Πηγή: skai.gr

