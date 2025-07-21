Ερντογάν: «Δεν συζητάμε για ομοσπονδία στην Κύπρο - Μόνο δύο κράτη»

Τις ανυποχώρητες βλέψεις της Τουρκίας στην Κύπρο επιβεβαίωσε η χθεσινή, προκλητική ομιλία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τα Κατεχόμενα, όπου βρέθηκε με αφορμή την 51η επέτειο από την τουρκική εισβολή, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος, αφού χαρακτήρισε την εισβολή στην Κύπρο «ειρηνευτική επιχείρηση», τόνισε ότι η Άγκυρα υποστηρίζει με όλη της τη δύναμη τη λύση των 2 κρατών που προωθεί ο πρόεδρος κ. Τατάρ.

«Η "Ειρηνευτική Επιχείρηση της Κύπρου" ήταν ένα νόμιμο και αναγκαίο βήμα που έγινε στο πλαίσιο των εγγυητικών υποχρεώσεων απέναντι στις συστηματικές παραβιάσεις και επιθέσεις εναντίον του τουρκοκυπριακού λαού», ανέφερε ο Ερντογάν και πρόσθεσε:

«Σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια, ο ένδοξος τουρκικός στρατός, μαζί με τους ηρωικούς μουτζαχεντίν και τους Κύπριους αδελφούς μας, απογοήτευσαν όσους έκαναν όνειρα με την "Ένωσις"».

Συνεχίζοντας, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για λύση δύο κρατών και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίζει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

«Αξιότιμα αδέρφια, οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν να χάσουν άλλα 60 χρόνια. Δεν μπορούμε πλέον να χάνουμε χρόνο με τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών που βασίζονται στο εξαντλημένο μοντέλο της ομοσπονδίας», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Δεν έχει κάποιο όφελος για κανέναν το να επιμείνουμε σε ένα μοντέλο λύσης που έχει δοκιμαστεί και αποτύχει πολλές φορές και έχει προσελκύσει ανοιχτά την υποστήριξη της τουρκοκυπριακής πλευράς. Υποστηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη το όραμα της λύσης των 2 κρατών που προωθεί ο Πρόεδρος κ. Τατάρ».

«Από εδώ απευθύνουμε για άλλη μια φορά την έκκλησή μας προς όλο τον κόσμο. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει την "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" και να εγκαθιδρύσει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις το συντομότερο δυνατό», συνέχισε.

«Έχτισα το προεδρικό μέγαρο για να δείξουμε στον κόσμο πώς είναι ένα κράτος»

Συνεχίζοντας τις προκλήσεις, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε το προεδρικό μέγαρο της ΤΔΒΚ, σημειώνοντας «πριν ήταν μία παράγκα, τώρα κάναμε αυτό που αξίζει σε έναν Τούρκο».

«Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η ΤΔΒΚ θα πετύχει μια ισχυρή και ευημερούσα δομή σε κάθε τομέα. Είπα στον αγαπητό μου αδερφό: "Μας υποδεχόσασταν σε μια παράγκα. Θυμάστε το Προεδρικό Μέγαρο; Ήταν μια παράγκα!". Του είπαμε: "Αυτό δεν σας ταιριάζει. Βρείτε μας ένα μέρος για να χτίσουμε και το 'Προεδρικό Μέγαρο' και το 'Κοινοβούλιο', και ας χτίσουμε όλα τα υπόλοιπα εκεί γύρω και έτσι σε όλο τον κόσμο ας δηλώσουμε ότι είμαστε κράτος". Έγινε αυτό; Eγινε», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Έπρεπε να κάνουμε αυτό που αξίζει στον Τούρκο κι αυτό κάναμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.