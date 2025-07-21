Η κυβέρνηση του Ιράν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία –σχήμα γνωστό ως E3–, την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη εκπρόσωπο της ιρανικής διπλωματίας.

Το Ιράν επιβεβαιώνει νέες συνομιλίες με τους Ευρωπαίους την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

