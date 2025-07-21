Ρωσική αεροπορική επιδρομή σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, που αναφέρθηκαν επίσης σε πυρκαγιά σε βρεφονηπιακό σταθμό.

«Δυστυχώς, έχουμε πληροφορίες για έναν νεκρό εξαιτίας της επίθεσης», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, προσθέτοντας πως άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε από την πλευρά του λόγο για πυρκαγιές, ανάμεσά στους σε βρεφονηπιακό σταθμό στη συνοικία Ντνιπρόφσκι.

Αναφέρθηκαν επίσης πλήγματα ή πτώσεις συντριμμιών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που καταρρίφθηκαν σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με τον κ. Κλίτσκο, που απαίτησε οι κάτοικοι να παραμείνουν σε καταφύγια.

Η Ουκρανία πρότεινε στη Ρωσία να διεξαχθούν νέες συνομιλίες εντός της εβδομάδας, ανακοίνωσε προχθές Σάββατο ο πρόεδρός της Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μερικές ημέρες αφού εξασφάλισε από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ τη συνέχιση των παραδόσεων όπλων και πυρομαχικών από τις ΗΠΑ.

Την ίδια ημέρα ρωσικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια άλλης μιας νύχτας πληγμάτων με drones και πυραύλους. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές νυχτερινές επιδρομές έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

