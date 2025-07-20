Ότι η αδικία, που έχουν υποστεί οι Τουκοκύπριοι εδώ και δεκαετίες πρέπει τώρα να σταματήσει, είπε ο Ρετζεπ Ταγιπ Ερντογάν, εκφωνώντας μία προκλητική ομιλία στα Κατεχόμενα με αφορμή την 51η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, την οποία νωρίτερα χαρακτήρισε ως «ειρηνευτική επιχείρηση».

Αναλυτικότερα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε: «Πρέπει να ξεκινήσουν διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές επαφές με την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και η αδικία που έχουν υποστεί οι Τουρκοκύπριοι εδώ και δεκαετίες πρέπει τώρα να τερματιστεί. Εμείς πιστεύουμε πως αυτό θα συμβεί».

Ο Ερντογάν, μάλιστα, συμπλήρωσε: «Κάθε βήμα που κάνουμε εδώ, κάθε πέτρα που βάζουμε, κάθε κτίριο, κάθε δρόμος, δεν είναι μόνο ένα έργο υποδομής, είναι και ένα σύμβολο της αδελφοσύνης μας, της αλληλεγγύης μας και της κοινής μας πίστης για το μέλλον. Εμείς είμαστε εδώ για την ενότητα, την ασφάλεια, την ηρεμία των Τουρκοκυπρίων και πάντα θα είμαστε εδώ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος τόνισε εμφατικά: «Όποια πόρτα και αν κλείσουν για να εμποδίσουν τον δρόμο των Τουρκοκυπρίων, εμείς πάντα βρίσκουμε νέες πόρτες να ανοίξουμε, νέα μονοπάτια να ακολουθήσουμε».

Ακόμα, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση της Τουρκίας στο Κυπριακό για λύση δύο κρατών, στέλνοντας μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι η λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, είπε: «Λέμε ''ημισέληνος και είμαστε στον ίδιο δρόμο''. Είναι απόλυτη η στήριξη μας στο όραμα του κ. Ερσίν( Τατάρ) για λύση δυο κρατών. Έχει έρθει η ώρα έτσι ώστε και η διεθνής κοινότητα να συμφιλιωθεί με την πραγματικότητα στο πεδίο».

Οι Έλληνες δεν είναι οι μόνοι κυρίαρχοι στην Κύπρο

Αργότερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «Παρόλο που οι Έλληνες προσπαθούν να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως τους μοναδικούς κυρίαρχους του νησιού, τώρα υπάρχει μια ΤΔΒΚ που εκπροσωπείται στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας».

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni https://t.co/ACkMtePJEx — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2025

Ο Τουρκος Πρόεδρος, μάλιστα, προσέθεσε ότι: «Ό,τι και να λέει ο καθένας, με την άδεια του Θεού και την υποστήριξη της Τουρκίας, οι Τουρκοκύπριοι θα συνεχίσουν να ζουν ελεύθεροι στην πατρίδα τους για πάντα».

«Η επιμονή σε ένα μοντέλο λύσης που έχει δοκιμαστεί πολλές φορές, έχει αποτύχει και από το οποίο η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει σαφώς αποσύρει την υποστήριξή της, δεν ωφελεί κανέναν», είπε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.