Στην πρώτη του παρέμβαση μετά τις αεροπορικές και πυραυλικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν εγκρίνει τις επιθέσεις κατά της κυριαρχίας του Ιράν και της ασφάλειας της περιοχής, «ανεξάρτητα από ποιον προέρχονται», χωρίς ωστόσο να κάνει καμία συγκεκριμένη αναφορά στις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε εκδήλωση του συνδικάτου των δημοσίων υπαλλήλων στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Είμαστε η χώρα που έχει επιδείξει την πιο ξεκάθαρη στάση από την 7η Οκτωβρίου. Ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση λασπολογεί την παλαιστινιακή αντίσταση χαρακτηρίζοντάς την τρομοκρατία, εμείς στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό των αδελφών μας στη Γάζα. Καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες ώστε οι επιθέσεις του Ισραήλ και των υποστηρικτών του εναντίον της γειτονικής μας χώρας, του Ιράν, να μην οδηγήσουν σε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Δεν εγκρίνουμε ποτέ τις επιθέσεις κατά της κυριαρχίας της περιοχής μας και εκφράζουμε την αντίθεσή μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος προφανώς αναφερόταν στην 7η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που παίρνει ο ίδιος και η Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι αύριο, Τρίτη 24 Ιουνίου, θα βρίσκεται στη Χάγη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και επισήμανε την κινητοποίησή του «για να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες καταστροφές».

«Προσπαθούμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας από τα ταραγμένα σε ήρεμα νερά. Δεν ενεργούμε με βάση εφήμερες πολιτικές, αλλά διαβλέποντας τους κρυφούς κινδύνους. Το κάναμε και θα το κάνουμε για να μην πάθει κακό κανένας από τους 86 εκατομμύρια πολίτες μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

