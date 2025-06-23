Τραμπ: Ενδιαφέρομαι για μια διπλωματική λύση με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ «πάντα ενδιαφέρεται» για μια διπλωματική λύση με το Ιράν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο χθες για «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

«Αν το ιρανικό καθεστώς αρνείται να εμπλακεί για μια διπλωματική και ειρηνική λύση, για την οποία ο πρόεδρος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, γιατί ο ιρανικός λαός δεν απομακρύνει από την εξουσία αυτό το απίστευτα βίαιο καθεστώς που τον καταπιέζει για δεκαετίες;» είπε η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στο Fox News.

Στη συνέχεια, δήλωσε στην ενημέρωση του Τύπου ότι έχουν σταλεί «δημόσια και ιδιωτικά» μηνύματα σε Ιρανούς μετά τον βομβαρδισμό τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ.

Η Λέβιτ επανέλαβε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις «κατεστράφησαν ολοσχερώς». «Πρόκειται για μια επιχείρηση που τόσοι πολλοί πρόεδροι ονειρεύονταν στο παρελθόν, αλλά κανένας δεν είχε το θάρρος να την κάνει, και ο Πρόεδρος Τραμπ το έκανε», είπε.

Χθες το βράδυ, ο Τραμπ έγραψε στο δίκτυό του Truth Social: «Δεν είναι πολιτικά ορθό να χρησιμοποιούμε τον όρο "αλλαγή καθεστώτος", αλλά αν το σημερινό ιρανικό καθεστώς δεν είναι ικανό να ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΡΑΝ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ, γιατί να μην υπάρξει αλλαγή καθεστώτος;»

Σήμερα, υπό τους φόβους για ιρανικά αντίποινα, η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον «παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση στο Στενό του Χορμούζ και ότι το ιρανικό καθεστώς θα ήταν ανόητο» να επιτεθεί σε αυτήν την στρατηγικής σημασίας ναυτιλιακή οδό, μέσω της οποίας μεταφέρεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Μπροστά στην κριτική από ορισμένους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές, που κατηγορούν τον Τραμπ ότι υπερέβη τις εξουσίες του για να εξαπολύσει αυτήν την επίθεση στο Ιράν, η Λέβιτ υποστήριξε ότι «ο πρόεδρος ενήργησε εντός της νόμιμης εξουσίας του, στο πλαίσιο του Άρθρου 2 του Συντάγματος, ως αρχιστράτηγος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.