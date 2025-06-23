Ανησυχία για ιρανικά χτυπήματα στη Γερμανία

Σε επιφυλακή τελούν οι αρχές της Γερμανίας, υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων, μετά την πρόσφατη αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει πως «δεν υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος» για τη χώρα, παρακολουθεί ωστόσο σε σταθερή βάση τις εξελίξεις αναλύοντας ενδελεχώς τα διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση ασφαλείας.

Αυξανόμενες ανησυχίες για πιθανή ισλαμιστική τρομοκρατία

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, πληθαίνουν οι φωνές στο εσωτερικό της χώρας που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μετά τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Η Επιτροπή Ελέγχου των Μυστικών Υπηρεσιών της Bundestag, μέσω δηλώσεων στελεχών της, αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανησυχίες για πιθανή άνοδο της ισλαμιστικής τρομοκρατίας.

Ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ειδικός σε θέματα ασφαλείας από το CDU, τόνισε στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt ότι η πρόσφατη αμερικανική στρατιωτική ενέργεια «επιτείνει τους κινδύνους ασφαλείας» στη χώρα. Όπως υπογραμμίζει, η Γερμανία οφείλει να αναμένει "χτυπήματα και δολιοφθορές καθώς και κυβερνοεπιθέσεις από το ιρανικό καθεστώς και τα παρακλάδια του".

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε ευπαθείς στόχους, όπως εβραϊκά και ισραηλινά συμφέροντα, με τον Κίζεβετερ να δηλώνει πως «η αυξημένη τρομοκρατική απειλή» καθιστά αναγκαία τη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι και οι ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχύσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους στη Γερμανία, όπως οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Πολιτικές πιέσεις για ενίσχυση των μέτρων

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και το κόμμα των Πρασίνων. Ο Κόνσταντιν φον Νοτς, αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, ζητά σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα να υπάρξει άμεση ενίσχυση της προστασίας των ισραηλινών και αμερικανικών στόχων επί γερμανικού εδάφους. Οι πολιτικές πιέσεις προς την κυβέρνηση για προληπτική δράση αυξάνονται, με στόχο να αποτραπεί κάθε απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή κυβερνοεπίθεσης.

Η συγκυρία καθιστά σαφές ότι η διαρκής εγρήγορση παραμένει μονόδρομος για τις γερμανικές αρχές, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και τη μη καλλιέργεια υπέρμετρου κλίματος ανησυχίας.

