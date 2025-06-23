Άνοιξαν οι υποψηφιότητες για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2026

Οι πόλεις καλούνται πλέον να υποβάλουν υποψηφιότητες για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2026, το οποίο απονέμεται στις πόλεις που έχουν σημειώσει εξαιρετικά βήματα ώστε να γίνουν πιο προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Απευθύνεται σε όλες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχουν πάνω από 50.000 κατοίκους. Οι νικήτριες του 1ου, του 2ου και του 3ου Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2026 θα λάβουν αντίστοιχα από 150.000, 120.000 και 80.000 ευρώ. Τα βραβεία αυτά απονέμονται στις νικήτριες πόλεις για να τιμήσουν το έργο που έχουν επιτελέσει, ενώ στηρίζουν και τις περαιτέρω βελτιώσεις τους στον τομέα της προσβασιμότητας.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, στα βραβεία του 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να απονείμει ειδική μνεία για την «Προσβασιμότητα στη στέγαση». Το βραβείο αυτό θα δοθεί σε μια πόλη που μεριμνά για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα προάγει την ισότιμη πρόσβαση και τις οικονομικά προσιτές και ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες της.

Άλλες ειδικές μνείες θα χορηγηθούν σε υποψήφιες πόλεις που αναπτύσσουν εξαιρετικό έργο σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα, όπως το δομημένο περιβάλλον και ο δημόσιος χώρος· η κινητικότητα, οι μεταφορές και οι σχετικές υποδομές· οι πληροφορίες και η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ· ή οι δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Η Ατζά Λαμπίμπ, Ευρωπαία Επίτροπος Ετοιμότητας και Ισότητας, δήλωσε σχετικά: «Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Οι πόλεις είναι ζωντανοί κόμβοι πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Παίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων τους και των επισκεπτών τους. Γι’ αυτό οι πόλεις μπορούν να πρωτοστατήσουν στην οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.»

Οι νικήτριες πόλεις θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της διάσκεψης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, στις 4-5 Δεκεμβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενες πόλεις μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2025 στις 23:59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

