Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να φιλοξενήσει την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη τριμερή σύνοδο κορυφής με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων Agenzia Nova, που επικαλείται λιβυκές διπλωματικές πηγές.

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων οι περιφερειακές εξελίξεις, η οικονομική συνεργασία, οι μεταναστευτικές ροές και η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων στη Μεσόγειο.

Η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη Λιβύη επισκέπτεται τη Ρώμη

Παράλληλα, η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Χάνα Τέτε, πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη την Παρασκευή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Πρόκειται για την πρώτη της επίσκεψη στην ιταλική πρωτεύουσα από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της Αποστολής Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL) τον Ιανουάριο. Η επίσκεψη είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάιο, αλλά αναβλήθηκε για λόγους συντονισμού και logistics, όπως αναφέρει το Agenzia Nova.

Η παρουσία της Τέτε πραγματοποιείται σε κομβικό σημείο της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη, ενώ προηγείται της αναμενόμενης παρουσίασης ενός νέου οδικού χάρτη της UNSMIL στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Αύγουστο.

Η Λιβύη εξακολουθεί να είναι διχασμένη ανάμεσα σε δύο αντίπαλες κυβερνήσεις: την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Ντμπεϊμπά στην Τρίπολη, που ελέγχει τη δυτική Λιβύη, και μια παράλληλη κυβέρνηση με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ, η οποία διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2022 και εδρεύει στη Βεγγάζη, ασκώντας έλεγχο στο ανατολικό και μεγάλο μέρος του νότιου τμήματος της χώρας.

Ο ΟΗΕ συνεχίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης με στόχο την ενοποίηση της διακυβέρνησης και τη διενέργεια εθνικών εκλογών στη χώρα που έχει βιώσει χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.