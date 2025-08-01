Η Γαλλία στέλνει 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπάροτ ανακοίνωσε πως η Γαλλία στέλνει τέσσερις πτήσεις που μεταφέρουν από 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Ιορδανία.

«Πρόκειται για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, η οποία ωστόσο δεν επαρκεί», αναγνώρισε ο υπουργός, μιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο franceinfo.

Περίπου 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα ζουν υπό την πολιορκία του Ισραήλ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν την Κυριακή για τα «ανησυχητικά επίπεδα» υποσιτισμού, ενώ και ο διεθνής οργανισμός παρακολούθησης της πείνας, ο οποίος υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, δήλωσε ότι το «χειρότερο σενάριο λιμού εκτυλίσσεται στη Γάζα».

Αεροπορικές ρίψεις βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας επιτρέπονται από την Κυριακή από το Ισραήλ, το οποίο ανακοίνωσε παύση των μαχών για ανθρωπιστικούς λόγους σε ορισμένες περιοχές.

Τη Δευτέρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα οργανώσει με την Ιορδανία «αερογέφυρα με ανθρωπιστικά αγαθά προς τη Γάζα», προσθέτοντας ότι η Γαλλία και η Βρετανία είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή.

