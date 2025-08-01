Αντεγκλήσεις στη Γερμανία μετά την απέλαση Αφγανών από δομή ψυχικής υγείας

Αντιδράσεις προκάλεσε στη νότια Γερμανία η είδηση πως τρεις Αφγανοί που νοσηλεύονταν σε δομή ψυχικής υγείας απελάθηκαν στην πατρίδα τους.

Η κρατιδιακή κυβέρνηση της Βαυαρίας υπεραμύνθηκε της απόφασης να επαναπατριστούν οι τρεις άνδρες, που κατηγορούνταν για ποινικά αδικήματα, με πτήση που αναχώρησε από τη Λειψία για την Καμπούλ μαζί με άλλους 78 ανθρώπους πριν από δύο εβδομάδες.

«Οι βαυαρικές αρχές μετανάστευσης πάντα συμμορφώνονται προς τον νόμο όταν κάνουν απελάσεις κι αυτό ισχύει και στην πτήση τσάρτερ προς το Αφγανιστάν», τόνισε χθες Πέμπτη ο Βαυαρός υπουργός Εσωτερικών, Γιοάχιμ Χέρμαν.

«Η πτήση έγινε για να απελαθούν δράστες σοβαρών εγκλημάτων που είχε αποφασιστεί να φύγουν από τη χώρα», συνέχισε. «Επρόκειτο για πρόσωπα που ήγειραν σημαντική απειλή για την εσωτερική ασφάλεια και τον βαυαρικό πληθυσμό».

Κατά τον κ. Χέρμαν, ο νόμος «απαιτεί τέτοιοι εγκληματίες να απομακρύνονται από τη χώρα με συμμόρφωση προς τους κανόνες του γερμανικού και ευρωπαϊκού δικαίου».

Ωστόσο, στέλεχος του προσωπικού που φρόντιζε τους ασθενείς τόνισε πως, αν και είχε αποφασιστεί από τη γερμανική δικαιοσύνη πως έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα, η απέλαση ήταν κατά την άποψή του «παράνομη».

Επικαλέστηκε γερμανικούς νόμους που ορίζουν ότι οποιοδήποτε πρόσωπο υποχρεούται να φύγει από τη χώρα κατόπιν απόφασης της δικαιοσύνης δεν μπορεί να απελαύνεται αν είναι ασθενής και δεν υπάρχει δυνατότητα να λάβει προσήκουσα ιατρική περίθαλψη στην πατρίδα του.

Ο βαυαρός υπουργός Εσωτερικών Χέρμαν απέρριψε το επιχείρημα, λέγοντας πως έρευνα που διενεργήθηκε έδειξε ότι «δεν υπήρχαν λόγοι να απαγορευτεί η απέλαση στις συγκεκριμένες περιπτώσεις».

Οι άνδρες εξετάστηκαν από γιατρούς στο αεροδρόμιο και κρίθηκε πως ήταν ικανοί να επιβιβαστούν στην πτήση, συμπλήρωσε.

Ο Βαυαρός πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ χαρακτήρισε τους τρεις άνδρες «εγκληματίες στους οποίους προσφέρθηκε φιλοξενία την οποία καταχράστηκαν».

Η Βίμπκε Γιούντιτ της οργάνωσης Pro Asyl χαρακτήρισε από τη δική της πλευρά, μιλώντας σε γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό, την απέλαση ασθενών από ψυχιατρείο ανεύθυνη, μιλώντας για σκάνδαλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.