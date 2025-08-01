Το Ιράν απέρριψε χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες» τις κατηγορίες περί σειράς συνωμοσιών με στόχο «δολοφονίες και απαγωγές» ατόμων στο εξωτερικό, τις οποίες διατύπωσαν χθες Πέμπτη οι ΗΠΑ και 13 συμμαχικές τους χώρες.

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ εκτίμησε σήμερα ότι οι κατηγορίες αυτές είναι «μια προσπάθεια να εκτραπεί η προσοχή του κοινού από το πιο επείγον ζήτημα αυτή τη στιγμή, δηλαδή από τη γενοκτονία στην κατεχόμενη Παλαιστίνη», αναφερόμενος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπαγαΐ έκανε λόγο για «κατάφωρη σκευωρία και τακτική αντιπερισπασμού, μέρος της κακόβουλης εκστρατείας ιρανοφοβίας που έχει στόχο να ασκήσει πίεση στον ιρανικό λαό».

«Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και οι άλλες χώρες που υπέγραψαν αυτή την αντιιρανική ανακοίνωση πρέπει να λογοδοτήσουν για την υποστήριξη και την υποδοχή τρομοκρατικών και βίαιων οργανώσεων, γεγονός που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υποστηρίζει την τρομοκρατία», τόνισε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου.

Ο Μπαγαΐ φαίνεται να αναφέρεται σε ένοπλες οργανώσεις που αντιτίθενται στο καθεστώς στην Τεχεράνη και έχουν την έδρα του στην Ευρώπη, όπως η Μουτζαχεντίν -ε-Χαλκ η οποία, αν και στο παρελθόν θεωρούνταν τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, τώρα δραστηριοποιείται ελεύθερα στη Δύση.

Οι ΗΠΑ και 13 δυτικοί σύμμαχοί τους καταδίκασαν χθες τη σειρά συνωμοσιών των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών με στόχο τη δολοφονία, την απαγωγή και την παρενόχληση πολιτών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

«Είμαστε ενωμένοι στην εναντίωσή μας στις προσπάθειες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών να σκοτώνουν, να απαγάγουν και να παρενοχλούν πολίτες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, παραβιάζοντας κατάφωρα την κυριαρχία μας», ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση οι χώρες.

Οι κυβερνήσεις της Αλβανίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ ζήτησαν από τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν αμέσως αυτές τις παράνομες δραστηριότητες.

«Οι υπηρεσίες αυτές συνεργάζονται όλο και περισσότερο με διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις για να στοχοθετούν δημοσιογράφους, αντιφρονούντες, Εβραίους πολίτες, νυν και πρώην αξιωματούχους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Αυτό είναι απαράδεκτο», υπογράμμισαν στην ανακοίνωσή τους.

Η Βρετανία επισημαίνει πως από τις αρχές του 2022 έχει εντοπίσει και αποτρέψει περισσότερες από 20 συνωμοσίες συνδεόμενες με το Ιράν για την απαγωγή ή τη δολοφονία ατόμων στο βρετανικό έδαφος, μεταξύ των οποίων Βρετανοί πολίτες και άλλοι τους οποίους η Τεχεράνη θεωρεί απειλή.

Τον Οκτώβριο το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από μια σειρά αποπειρών δολοφονιών και απαγωγών σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

