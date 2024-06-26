Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία είναι αλληλέγγυα με τον Λίβανο στον απόηχο των αυξανόμενων εντάσεων με το Ισραήλ και κάλεσε τις περιφερειακές χώρες να στηρίξουν και εκείνες τη Βηρυτό.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του στο τουρκικό κοινοβούλιο, ο Ερντογάν είπε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει να εξαπλώσει τον πόλεμο στη Γάζα στην περιοχή και ότι αυτό θα ήταν "καταστροφικό".

Επίσης χαρακτήρισε "αξιοθρήνητη" τη στήριξη που προσφέρει η Δύση στο Ισραήλ και τον «ψυχασθενή» Νετανιάχου.

«Όπως γίνεται αντιληπτό, το Ισραήλ που έκαψε και κατέστρεψε τη Γάζα, τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τον Λίβανο […] Παρόλο που οι δυτικές δυνάμεις μπροστά στις κάμερες μιλούν διαφορετικά, βλέπουμε ότι στο παρασκήνιο χαϊδεύουν την πλάτη του Ισραήλ και μάλιστα το υποστηρίζουν. Είναι εξαιρετικά απελπιστικό και αξιοθρήνητο το γεγονός ότι τα κράτη, τα οποία όταν μιλούν αναφέρονται για ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιοσύνη, να είναι αιχμάλωτοι ενός ψυχασθενή όπως ο Νετανιάχου» δήλωσε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Κάλεσμα για περιφερειακή στήριξη στον Λίβανο

«Τα σχέδια για την εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή που κάνει ο Νετανιάχου με την υποστήριξη της Δύσης , θα οδηγήσουν σε μια μεγάλη καταστροφή» προειδοποίησε ο τούρκος πρόεδρος και απηύθυνε κάλεσμα για περιφερειακή στήριξη στον Λίβανο.

«Ο ισλαμικός κόσμος και οι αδελφικές χώρες της Μέσης Ανατολής θα πρέπει να αντιδράσουν ενάντια σε αυτά τα αιματηρά σχέδια πριν από τη Δύση. Η Τουρκία στέκεται στο πλευρό του αδελφικού λιβανέζικου λαού και κράτους. Καλώ και τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής να είναι αλληλέγγυες με τον Λίβανο. Kαι καλώ τις υπόλοιπες χώρες να υποστηρίξουν τον Λίβανο» είπε ο Ερντογάν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι στο τέλος της «έντονης φάσης» της επίθεσής του στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός θα είναι «σε θέση να αναδιατάξει ορισμένες δυνάμεις προς τα βόρεια», κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, αυξάνοντας τους φόβους για επέκταση της σύγκρουσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν χθες, Τρίτη, ότι μια σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ θα μπορούσε να προκαλέσει έναν περιφερειακό πόλεμο.

Περισσότεροι από οκτώ μήνες βίας μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 481 νεκρούς στον Λίβανο, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μαχητές της Χεζμπολάχ και 94 πολίτες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από την ισραηλινή πλευρά, τουλάχιστον 15 στρατιώτες και 11 πολίτες έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

