Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Καταγγελίες για «χάος» και μεγάλη ταλαιπωρία διατυπώθηκαν από επιβάτες της British Airways στο αεροδρόμιο Χίθροου την Τρίτη, καθώς υπήρξε «τεχνικό πρόβλημα» στο σύστημα διαχείρισης αποσκευών.

Πολλές πτήσεις των Βρετανικών Αερογραμμών από τον 5ο τερματικό σταθμό το απόγευμα και το βράδυ έφυγαν με πολύωρη καθυστέρηση, καθώς οι αποσκευές δεν μπορούσαν να φορτωθούν στα σωστά αεροσκάφη.

Επιβάτες κατήγγειλαν επίσης ότι έφτασαν στον προορισμό τους χωρίς όμως τις αποσκευές τους.

Το πρόβλημα ακολουθεί τη μεγάλη ταλαιπωρία του Σαββατοκύριακου στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ λόγω διακοπής ρεύματος που προκάλεσε δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλες καθυστερήσεις.

Εκπρόσωπος της British Airways απολογήθηκε στο επιβατικό κοινό αλλά απέδωσε το πρόβλημα σε τεχνικό πρόβλημα έξω από τον έλεγχο της εταιρείας

