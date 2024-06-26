Mark Rutte: Ποιος είναι ο νέος ΓΓ του ΝΑΤΟ και το μεγάλο του προσόν

Ο επί 14 χρόνια πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε (Mark Rutte) επιλέχθηκε σήμερα και τυπικά από τα 32 μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ως ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο απερχόμενος Ρούτε είναι ένας έμπειρος και μετριοπαθής πολιτικός, αποτελεσματικός στο να επιτυγχάνει συναινέσεις – πολύ χρήσιμο προσόν για την χρονική συγκυρία που αναλαμβάνει επικεφαλής της Συμμαχίας και τις προκλήσεις που θα πρέπει να διαχειριστεί.

I warmly welcome #NATO Allies' choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.



I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL June 26, 2024

Ο δεξιός φιλελεύθερος Ρούτε - ο πολιτικός με τη μακρύτερη πρωθυπουργική θητεία στην ιστορία της Ολλανδίας – παραιτήθηκε από την θέση τον Ιουλίο του 2023, όταν το κόμμα του θεώρησε ότι η πολιτική του για το άσυλο ήταν υπερβολικά επιεικής.

Στη συνέχεια έβαλε «πλώρη» για το τιμόνι του ΝΑΤΟ, με μοναδικό εμπόδιο στην εκστρατεία του τον εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας και σύμμαχο της Ρωσίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Ρούτε - ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και της Συμμαχίας – υποσχέθηκε στον Ορμπαν ότι, όσο αυτός θα ηγείται του ΝΑΤΟ, η Ουγγαρία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε ενέργειες της Συμμαχίας υπέρ της Ουκρανίας, εκτός επικράτειας του ΝΑΤΟ.

Τα προσόντα του σταθερού, ήρεμου, ανθρώπινου και με χιούμορ Ρούτε

Ο 57χρονος Μαρκ Ρούτε - με σπουδές στις ιστορικές επιστήμες - είναι από τους ηγέτες που έχουν περισσότερους φίλους παρά εχθρούς, χάρη στην προσωπικότητά του. Σύμφωνα με την DW, στις συνόδους Κορυφής στις Βρυξέλλες ξεχώριζε πάντα για το καλό του χιούμορ και τις πολλές εύστοχες παρατηρήσεις ενώ πάντα βρισκόταν σε ευχάριστα πηγαδάκια ακόμα και με τον Μακρόν, παρόλο που δνε συμφωνούσε πάντα με τα μεγαλόπνοα μεταρυθμιστικά οράματα του Γάλλου Προέδρου.

Στην χώρα του, ως πρωθυπουργός, πήγαινε πάντα με ποδήλατο από το ταπεινό του σπίτι στη Χάγη στην επίσημη κατοικία του. Μάλιστα, ως ταλαντούχος πιανίστας, έπαιξε το 2016 δημόσια πιάνο στον κεντρικό σταθμό της Χάγης, προς έκπληξη των επιβατών ενώ κάποτε συνάντησε μικρούς μαθητές και πήρε τηλέφωνο της μαμά ενός αγοριου!

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, οι περισσότεροι Ολλανδοί ήταν ικανοποιημένοι με τη σταθερότητα που τους παρείχε ο πρωθυπουργός της χώρας, άσχετα με τα εσωκομματικά ζητήματα.

Υπό την ηγεσία του η Ολλανδία αύξησε τις αμυντικές της δαπάνες πάνω από το 2% του ΑΕΠ της, με βάση τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ, ενώ προσέφερε μαχητικά αεροσκάφη F-16, πυροβολικό, drones και πυρομαχικά στο Κίεβο, ενώ επένδυσε πολύ στην άμυνά της.

Οι προκλήσεις της θητείας Ρούττε

Ο Μαρκ Ρούτε θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως Γενικός Γραμματέας από την 1η Οκτωβρίου 2024, όταν λήγει η θητεία του Στόλτενμπεργκ μετά από δέκα χρόνια στο τιμόνι της Συμμαχίας.

Τότε θα έχει να αντιμετωπίσει 3 τουλάχιστον μεγάλες προκλήσεις: τις συνέπειες μιας πιθανής επιστροφής του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ (με τον οποίο παρεμπιπτόντως λέγεται ότι έχει καταφέρει και έχει μια καλή σχέση), τον Πούτιν στην Ουκρανία, και την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Διαβάστε αναλυτικα:Politico: Πέντε κορυφαίες προκλήσεις που πρόκειται να δοκιμάσουν την ηγεσία του Ρούτε στο ΝΑΤΟ

Ο 57χρονος Ολλανδός είναι σφοδρός επικριτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας.

Αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις της στρατιωτικής υποστήριξης της Ευρώπης προς την Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας, και τονίζει ότι η ήττα της Μόσχας στο πεδίο της μάχης είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ειρήνης στην Ευρώπη.

«Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι ισχυρό για να αντιταχθεί στη Ρωσία και οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με αφέλεια τη Μόσχα» έχει δηλώσει πρόσδατα

«Δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία, αν δεν τον σταματήσουμε τώρα. Ο πόλεμος είναι πιο μεγάλος από την Ουκρανία. Αφορά τη διατήρηση του διεθνούς κράτους δικαίου», είχε τονίσει στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2022, επτά μήνες μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο άνθρωπος που έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ

Τέσσερις εβδομάδες αφότου ο Ρούτε αναλάβει την ηγεσία του ΝΑΤΟ, Θα διεξαχθούν οι αμερικανικές εκλογές με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει σοβαρές πιθανότητες να επανεκλεγεί.

Ο Ρούτε έχει οικοδομήσει καλές σχέσεις με πολλούς πολιτικούς στη Βρετανία και τις ΗΠΑ και θεωρείται ευρέως ότι είναι ο πιο ικανός Ευρωπαίος πολιτικός για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παραδόξως, έχει αναπτυχθεί μια καλή σχέση με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Ο τέως Αμερικανός πρόεδρος τον αποκαλεί μάλιστα φίλο του, αν και ο φιλελεύθερος ηγέτης της Ολλανδίας, μιας κατά κύριον λόγο εμπορικής χώρας, έχει αντιταχθεί σθεναρά στην οικονομική πολιτική του.

Η εμπειρία του μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, καθώς η ενδεχόμενη επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια πέρυσι ο Ρούτε είχε δηλώσει ότι οι ηγέτες θα πρέπει να σταματήσουν «να γκρινιάζουν και να παραπονιούνται για τον Τραμπ» και να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα και την παραγωγή πυρομαχικών, ανεξαρτήτως του ποιος θα κερδίσει τις εκλογές στις ΗΠΑ.

