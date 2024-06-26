Η Ευρώπη αντιμέτωπη με το εφιαλτικό σενάριο να έχει στους κόλπους της μια ευρωσκεπτικιστική Γαλλία

Τη νύχτα που το κόμμα της σημείωσε συντριπτική νίκη στις ευρωπαϊκές εκλογές και ο Μακρόν προκάλεσε πολιτικό σεισμό διαλύοντας το κοινοβούλιο, η Μαρίν Λεπέν δεν θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ξεκάθαρη.

«Το αποψινό μήνυμα απευθύνεται επίσης στους ηγέτες στις Βρυξέλλες» είπε.

«Αυτή η μεγάλη νίκη για τα πατριωτικά κινήματα είναι σε ευθυγράμμιση με την κατεύθυνση της ιστορίας… Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την εξουσία αν το επιθυμεί ο λαός» είπε.

Η έξοδος από την ΕΕ και την ευρωζώνη δεν εμφανίζεται πλέον στα μανιφέστα του κόμματος Λεπέν. Την τελευταία φορά που το έκαναν, στις προεδρικές εκλογές του 2017, ο Μακρόν χάρισε στο ακροδεξιό κόμμα μια ήττα εξίσου ταπεινωτική με αυτή που του έκανε στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Αλλά επτά χρόνια μετά, η σχεδόν σίγουρη νίκη του κομματος της Λεπέν στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου επιζήμια για την ΕΕ, θέτοντας υπαρξιακά ερωτήματα για τον ρόλο της Γαλλίας και περιορίζοντας σοβαρά την ικανότητα του μπλοκ να κάνει τα πράγματα.

Στην Ευρώπη, «η άφιξή μας στην εξουσία θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή σκηνή για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της», είπε στους δημοσιογράφους ο Ζόρνταν Μπαρντέλα, πρόεδρος του κόμματος και πιθανός πρωθυπουργός εάν κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο Εθνικός Συναγερμός είναι έτοιμος, είπε, να διαπραγματευτεί «εξαιρέσεις» σε μια σειρά κανόνων της ΕΕ για τη Γαλλία, που είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΕ, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της και το μισό της ζωτικής γαλλογερμανικής ατμομηχανής, αν και επί του παρόντος αυτή η συμμαχία είναι «παγωμένη».

Όλες πλην μιας δημοσκόπησης έδειξαν ότι το ακροδεξιό κόμμα δεν κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία 289 βουλευτών στις εκλογές (στις 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου) και ο Μπαρντέλα είπε ότι θα ήταν έτοιμος να σχηματίσει κυβέρνηση αν συμβεί.

Ανεξαρτήτως αν θα κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Εθνικός Συναγερμός θα έχει τη μεγαλύτερη δύναμη στην γαλλική εθνοσυνέλευση.

Με το αριστερό-πράσινο Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) να έχει ποσοστό 28% έως 30% και τον κεντρώο συνασπισμό του Μακρόν να έχει μειωθεί σε περίπου 20%, το πιο πιθανό αποτέλεσμα των εκλογών είναι ένα κοινοβούλιο ακόμη πιο διασπασμένο και πολωμένο από το απερχόμενο.

Όπως είναι λογικό, η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές έχει προκαλέσει απογοήτευση και ανησυχία σε άλλες πρωτεύουσες της ΕΕ, οι οποίες θεωρούν την κίνηση είτε ως λάθος, είτε ως τζογαδόρικη είτε και τα δύο.

«Είναι ένα μεγάλο στοίχημα» είπε Ευρωπαίος διπλωμάτης, προειδοποιώντας ότι ένα διασπασμένο ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε να επιβραδύνει τη λήψη αποφάσεων σε μια ένωση που ήδη αγωνίζεται να πετύχει συμφωνίες.

Μια μεγάλη νίκη του Εθνικού Συναγερμού θεωρείται ότι ενισχύει πιθανώς τις πιθανότητες και άλλων ακροδεξιών, ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων στη Γερμανία και την Αυστρία που έχουν εκλογές μέσα στον χρόνο.

Οι εκτεταμένες εξουσίες των Γάλλων προέδρων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κοινοβουλευτική τους υποστήριξη. «Το αποτέλεσμα θα ήταν η παντελής απουσία οποιασδήποτε ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων», δήλωσε ο François Heisbourg, του thinktank του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.

Επιπλέον, οι σύνοδοι κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών θα είχαν στη σύνθεσή τους έναν αποδυναμωμένο Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος, παρά τα λάθη του, ήταν ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που πιέζουν σταθερά για μια ισχυρότερη, πιο ενωμένη και πιο «κυρίαρχη» ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.