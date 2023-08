Έρευνα του δικηγορικού συλλόγου Κροατίας για τη χυδαία ανάρτηση του δικηγόρου των χούλιγκαν της Ντιναμό Κόσμος 07:47, 10.08.2023 linkedin

Την ανάρτηση του δικηγόρου που έχει εκπροσωπήσει μέλη των «Bad Blue Boys», που αποκάλεσε «αποβράσματα» τους οπαδούς της ΑΕΚ σχολίασε ο Κροατικός Δικηγορικός Σύλλογος