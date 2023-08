Ισημερινός: Βίντεο με τη στιγμή της δολοφονίας του υποψήφιου προέδρου Φερνάντο Βιγιαβισένσιο - Σοκ στη χώρα Κόσμος 07:16, 10.08.2023 linkedin

Ο Φερνάντο Βιγιαβιτσένιο πυροβολήθηκε ενώ έφευγε από μια συγκέντρωση λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές