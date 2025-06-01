Λογαριασμός
Δύο μικρά αεροσκάφη συνετρίβησαν το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία - 3 νεκροί

Σήμερα συνετρίβη μικρό αεροσκάφος σε δασική περιοχή της Κάτω Σαξονίας και χθες ένα ακόμη με πιλότο 84χρονη κατέπεσε σε βεράντα σκοτώνοντας μια ηλικιωμένη

Γερμανία

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη νωρίτερα σήμερα σε δασική περιοχή του Εντεμίσεν της Κάτω Σαξονίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κυβερνήτης του.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Σλέσβιγκ-Χολστάιν και ως πιθανή αιτία της συντριβής ερευνάται η σφοδρή καταιγίδα που έπληττε την περιοχή.

Χθες συνετρίβη μικρό αεροσκάφος και στο Κορσενμπρόιχ της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους η 71χρονη πιλότος και μία 84χρονη, η οποία βρισκόταν στη βεράντα του σπιτιού της, στο κτίριο όπου κατέπεσε το αεροπλάνο τύπου Beechcraft Bonanza.

Λίγο πριν από τη συντριβή, ο σύζυγός της κατέφυγε στο γκαράζ του κτιρίου και τελικά διασώθηκε με ελαφρά εγκαύματα, εκείνη ωστόσο δεν πρόλαβε να καλυφθεί. Στο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο σκύλος του ζευγαριού.

