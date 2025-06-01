Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη νωρίτερα σήμερα σε δασική περιοχή του Εντεμίσεν της Κάτω Σαξονίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κυβερνήτης του.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Σλέσβιγκ-Χολστάιν και ως πιθανή αιτία της συντριβής ερευνάται η σφοδρή καταιγίδα που έπληττε την περιοχή.

Χθες συνετρίβη μικρό αεροσκάφος και στο Κορσενμπρόιχ της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους η 71χρονη πιλότος και μία 84χρονη, η οποία βρισκόταν στη βεράντα του σπιτιού της, στο κτίριο όπου κατέπεσε το αεροπλάνο τύπου Beechcraft Bonanza.

Λίγο πριν από τη συντριβή, ο σύζυγός της κατέφυγε στο γκαράζ του κτιρίου και τελικά διασώθηκε με ελαφρά εγκαύματα, εκείνη ωστόσο δεν πρόλαβε να καλυφθεί. Στο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο σκύλος του ζευγαριού.

