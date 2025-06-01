Τα μέλη του NATO πρέπει να προετοιμαστούν για μια πιθανή επίθεση από τη Ρωσία μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, τόνισε ο επικεφαλής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ.

Σε δηλώσεις του στο BBC είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Ρωσία παράγει 1.500 άρματα μάχης κάθε χρόνο, πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια επίθεση κατά των μελών του ΝΑΤΟ στη Βαλτική μέχρι το 2029 ή και νωρίτερα.

Ο ίδιος επέμεινε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει ενωμένο όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις διαφορετικές απόψεις που εξέφρασαν πρόσφατα η Ουγγαρία και η Σλοβακία.

Χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή» την απειλή από τη Ρωσία, απειλή που όπως ανέφερε δεν έχει ξαναδεί στα 40 χρόνια υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, οποιαδήποτε επίθεση σε κράτος μέλος θα σήμαινε ότι άλλα μέλη θα έπρεπε να προστρέξουν για την υπεράσπισή του.

Τα σχόλιά του έρχονται λίγες εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής των χωρών του ΝΑΤΟ στη Χάγη, όπου αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών.

Η Ρωσία ενισχύει τις δυνάμεις της σε τεράστιο βαθμό, είπε.

«Δεν πηγαίνει κάθε άρμα στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά πηγαίνει σε αποθέματα και σε νέες στρατιωτικές δομές που αντιμετωπίζουν πάντα τη Δύση», δήλωσε.

Η Ρωσία επίσης παρήγαγε το 2024 τέσσερα εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού των 152 χιλιοστών, τα οποία ούτε αυτά θα πάνε όλα στην Ουκρανία, ανέφερε ο ίδιος.

Υπάρχει, λοιπόν, μια πρόθεση και μια συσσώρευση των αποθεμάτων για μια πιθανή μελλοντική επίθεση εναντίον των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, είπε ο Μπρόιερ.

«Αυτό εκτιμούν οι αναλυτές - το 2029. Επομένως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέχρι το 2029... Αν με ρωτάτε τώρα, είναι αυτό μια εγγύηση ότι δεν θα είναι νωρίτερα από το 2029; Θα έλεγα όχι, δεν είναι. Επομένως, πρέπει να είμαστε σε θέση να πολεμήσουμε απόψε», δήλωσε.

