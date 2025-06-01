Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 30 πόλεις της Σερβίας με αίτημα τη προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Τις σημερινές κινητοποιήσεις διοργάνωσαν οι φοιτητές με το σύνθημα «Εξεγέρσου Σερβία» (Vostani Serbie - Rise Up Serbia) και με αφορμή την συμπλήρωση επτά μηνών από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ που στοίχισε την ζωή σε 16 ανθρώπους.

Στο Βελιγράδι χιλιάδες φοιτητές και πολίτες απέκλεισαν στις 6 η ώρα το απόγευμα τις δύο γέφυρες στον ποταμό Σάβα που συνδέουν την παλιά με τη νέα πόλη. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ (τοπική ώρα) όταν θα τηρηθεί σιγή 16 λεπτών για τα θύματα της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Student-led protests have begun in Belgrade. A blockade of Branko's Bridge has started. pic.twitter.com/QDGbPKlfc8 — The National Independent (@NationalIndNews) June 1, 2025

Στις διαδηλώσεις κυρίαρχο σύνθημα είναι: «Απαιτούμε δικαιοσύνη, θέλουμε την αλήθεια, ζητάμε εκλογές».

Οι φοιτητές στην Σερβία κρατούν αποκλεισμένες για περισσότερους από έξι μήνες όλες τις σχολές των δημόσιων Πανεπιστημίων απαιτώντας την απόδοση ποινικών και πολιτικών ευθυνών για τον θάνατο των 16 ανθρώπων στο Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου του 2024. Στις αρχές Μαΐου κατέθεσαν αίτημα για πρόωρες βουλευτικές εκλογές υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά είναι βαθιά ριζωμένη στην σημερινή πολιτική ηγεσία και «δεν επιτρέπει στους θεσμούς να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και δημοκρατικά».

Οι φοιτητές ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συμμετάσχουν στις εκλογές με δικό τους ψηφοδέλτιο το οποίο θα συνθέτουν διακεκριμένες προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν.

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας δεν φαίνεται διατεθειμένη να ικανοποιήσει το αίτημα για πρόωρες εκλογές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε πρόσφατα ότι «οι εκλογές θα διεξαχθούν μέσα σε ενάμιση χρόνο και θα προκηρυχθούν όταν τα αρμόδια θεσμικά όργανα το αποφασίσουν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

